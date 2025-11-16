حكيمي وصلاح وأوسيمهن في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025

ضمت المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمهن

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأحد، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وضمت المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمهن.

وساهم حكيمي في قيادة باريس سان جرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، كما الفوز بألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر محليا، واحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية خلف تشلسي الإنكليزي.

أصيب الظهير الدولي مع فريقه ويأمل أن يكون جاهزا لقيادة المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية بدءا من 21 كانون الأول/ديسمبر، في سعي “أسود الأطلس” لتحقيق اللقب لأول مرة منذ عام 1976.

بدوره، قاد صلاح المتوّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين، فريقه ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه، معادلا الرقم القياسي المسجّل باسم مانشستر يونايتد.

لكن ابن الـ33 عاما يمرّ بفترة متقلبة حاليا مع ليفربول، ولو أنه حصل في نهاية الموسم الماضي على جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 29 هدفا، متقدما بستة أهداف على السويدي ألكسندر أيزاك، زميله الجديد المنتقل من نيوكاسل يونايتد.

أما أوسيمهن مهاجم غلطة سراي التركي، قدّم من جانبه مستويات رائعة محليا ودوليا، لكن بعض إنجازاته لن تُحتسب بسبب انتهاء المهلة المخصصة للتقييم في 15 تشرين الأول/أكتوبر.

وبذلك لن تُحتسب ثلاثيته في مرمى أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا بأمستردام، ولا هدفيه في فوز نيجيريا على الغابون في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 الخميس الماضي.

وسيقام حفل جوائز الأفضل للرجال والسيدات الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط.

اختار المرشحين أعضاء لجان الكاف الفنية ولجان التطوير والمدربون ونجوم سابقون وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.