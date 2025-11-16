بنك برقان يطلق أسبوع التوعية بالمخاطر والأمن السيبراني

مدير تنفيذي – إدارة المخاطر في بنك برقان طلال الزامل

انسجاماً مع دوره الريادي في التحول الرقمي وحرصه على ترسيخ ثقافة الوعي والمعرفة بين موظفيه، أطلق بنك برقان فعالية أسبوع التوعية بالمخاطر والأمن السيبراني تحت شعار “الوعي أول خط دفاع”. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع دعم البنك المتواصل لحملة “لنكن على دراية” لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المصرفي، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك الكويتية. كما تؤكد هذه الخطوة التزام بنك برقان بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال فرص التعلم المستمر على مدار العام، والتي تزوّدهم بالمعرفة المهنية والمهارات المتقدمة لمواكبة التطورات المتواصلة في القطاع المصرفي العالمي.

وأُقيمت الفعالية، التي امتدت على مدار خمسة أيام، بتنظيم من إدارة المخاطر في بنك برقان، بحضور عدد من موظفي البنك وكبار المدراء، إلى جانب نخبة من المتحدثين الضيوف. وتضمّن الحدث سلسلة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تناولت مختلف جوانب الحد من المخاطر وإدارتها في القطاع المصرفي الرقمي، إضافة إلى استعراض أساليب التفكير المتقدمة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم عملية اتخاذ القرار في بيئات العمل السريعة والمتغيّرة.

رئيس الجهاز التنفيذي في بنك برقان طوني ضاهر مكرماً مي العويش الرئيس التنفيذي لشركة Cinet

وقد صرح السيد/ طلال الزامل، مدير تنفيذي – إدارة المخاطر في بنك برقان: “يرتكز برنامج بنك برقان الريادي في التحول الرقمي على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها التعلّم المستمر ونشر الوعي الشامل بالتقنيات المتطورة باستمرار، والتي تفتح آفاقاً واسعة للابتكار إلى جانب ما قد تحمله من تحديات ومخاطر. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، نحرص على اغتنام كل فرصة لتوسيع آفاق موظفينا المهنية، وإشراكهم في تجارب تعليمية وتطبيقية تمكّنهم من تطوير تفكير مبتكر ومهارات عملية تؤهلهم للنجاح في بيئة العمل السريعة والمتغيّرة”.

وتضمن برنامج الفعالية جلسات وورش عمل تفاعلية تناولت عدة محاور مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، المخاطر الناشئة، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، ومخاطر الاحتيال المالي، حيث تم تبسيط المفاهيم الفنية المعقدة من خلال أمثلة واقعية وتطبيقات عملية، مما ساهم في رفع مستوى الوعي لدى الموظفين وتحسين ممارساتهم اليومية في التعامل مع المخاطر.

إحدى ورشات العمل التفاعلية خلال المبادرة

وفي إطار فعاليات الأسبوع، استضاف البنك السيدة/ مي العويش – الرئيس التنفيذي لشركة Cinet، التي قدّمت محاضرة بعنوان “بناء عقلية قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات أذكى” ركزت فيها على أهمية دمج تحليلات البيانات والرؤى المستنيرة في الممارسات اليومية للأعمال، بما يمكّن موظفي بنك برقان من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستراتيجية تتماشى مع رؤية البنك.

كما شملت الفعاليات فقرة مميّزة نظمتها إدارة التدقيق الداخلي تضمنت لعبة «Spin the Wheel»، حيث أتيحت الفرصة للموظفين لاختبار معلوماتهم حول المخاطر والأمن السيبراني بطريقة تعليمية وممتعة، مع تقديم جوائز فورية للمشاركين. واختتم الأسبوع بحفل تكريم خاص للمحاضرين والمشاركين من داخل البنك وخارجه، تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الفعالية.

جانب من مشاركة موظفي البنك في الفعالية

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لجهود بنك برقان المستمرة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وممارسات الحوكمة الرشيدة على جميع المستويات، بما يتوافق مع توجيهات بنك الكويت المركزي وأهداف التوعية الوطنية، فضلاً عن التزام البنك بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

جانب من مشاركة موظفي البنك في الفعالية

ومن خلال هذه الفعالية، يواصل البنك تجسيد رؤيته ليصبح البنك الأكثر تطوراً في الكويت، مدفوعاً بموظفين مؤهلين ومتمكّنين يدركون أهمية الوعي والمسؤولية في بناء مستقبل ناجح ومستدام للجميع.