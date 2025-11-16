بنك الخليج يختتم النسخة الرابعة من مسابقة الداتاثون

مدير إدارة البيانات والابتكار في بنك الخليج د. حيدر المهري يلقي كلمته

بمشاركة أكثر من 500 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، أعلن بنك الخليج الفرق الفائزة في ختام النسخة الرابعة من مسابقة «الداتاثون»، المنصة الأولى من نوعها في الكويت لتمكين المتخصصين في البيانات وطلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالعمل في مجالات البيانات والتحليلات.

وشهدت النسخة الرابعة، التي أُقيمت في الجامعة الأمريكية بالتعاون مع أكاديمية «كودد»، إقبالاً كبيراً من الشباب والمواهب على المشاركة في مسارات المسابقة الثلاث، وهي كالتالي:

علم البيانات: لاكتشاف الرؤى التحليلية وصياغة حلول مبتكرة من خلال التنبؤ التحليلي وتصوير البيانات.

مسار الذكاء الاصطناعي التوليدي: للانطلاق في عالم الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة قادرة على توليد النصوص والصور والأفكار.

مسار هندسة البيانات: لتصميم خطوط بيانات وهياكل قوية تُسهم في تطوير التحليلات الفورية والابتكار الرقمي.

وحضر المشاركون ورش عمل تعليمية مجانية قدّمها خبراء ومختصون من بنك الخليج، لتزويدهم بالمهارات العملية في أدوات وتقنيات التحليلات وعلوم البيانات. كما عُقدت ورشة عمل تحضيرية في مبنى الجامعة الأمريكية على مدى يوم كامل، من الساعة 6 مساءً وحتى 9 مساءً.

جانب من فعاليات المسابقة

وبعد استعراض مشروعات الفرق المختلفة في المسارات المتنوعة، أعلنت لجنة التحكيم المشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة. وبلغت جائزة المركز الأول في مسار علم البيانات 1200 دينار، مقابل 750 ديناراً لأصحاب المركز الثاني و500 دينار للمركز الثالث. فيما بلغت جائزة المركز الأول في مساري الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة البيانات 1000 دينار لكل منهما، و500 دينار للمركز الثاني، و250 ديناراً للمركز الثالث من كل فئة.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة البيانات والابتكار في بنك الخليج د. حيدر المهري: “نبارك للفرق الفائزة، ولجميع المشاركين في المسابقة الذين انخرطوا في ورش عمل مع خبراء متخصصين في علم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم ومواصلة مسارهم المهني في هذه المجالات المتميزة “.

د. أسيل العوضي. ود.حيدر المهري وهاشم بهبهاني وفادي شلوحي يسلمون الجائزة لإحدى الفرق الفائزة

وأضاف: «يعكس الإقبال غير المسبوق على النسخة الرابعة ما حققته المسابقة من نجاح في استقطاب المهتمين بعلوم البيانات المختلفة، مما يبرهن على التزام بنك الخليج بتسخير كل إمكاناته في نشر ثقافة علم البيانات في المجتمع، وتشجيع الشباب على بناء مهاراتهم في هذا المجال، تلبيةً للاحتياجات المستقبلية للكويت، وانطلاقاً من رؤية الكويت الهادفة إلى امتلاك رأس مال بشري مبدع، واستراتيجية بنك الخليج الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك للمستقبل».

وذكر أن هذا الحدث السنوي يعزز مكانة بنك الخليج كبنك رائد في مجال البيانات والخدمات الرقمية، كما يساعد على نشر ثقافة البيانات في جميع أنحاء المجتمع، مع التركيز على الشباب، مبيناً أن المسابقة أتاحت فرصاً مميزة لمشاركة طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص تدريبية عالية المستوى في مجال تحليل البيانات والبرمجة، وكذلك طلاب المدارس الثانوية ممن تجاوزوا 16 عاماً، فضلاً عن عشاق البيانات من الأفراد ذوي الخبرة في مجال تحليل البيانات، وحتى عامة المهتمين بعلم البيانات.