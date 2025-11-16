بوبيان يطلق تحديثاً شاملاً لخدمة eRent لإدارة الممتلكات العقارية

مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك بوبيان زيد السعدون

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تحديث شامل لمنصته الرقمية eRent لإدارة الممتلكات العقارية وتحصيل الإيجارات، شمل تطوير مجموعة من الخدمات التي تسهل عملية إدارة العقارات وتزيد من كفاءة تحصيل الإيجارات بشكل أفضل، وذلك في إطار سعي البنك المستمر لتعزيز تجربة العملاء وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتغيرة وتواكب تطلعاتهم نحو خدمات أكثر مرونة وسرعة.

وقال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك بوبيان، زيد السعدون “يمثل هذا التحديث الشامل خطوة جديدة نحو تطوير المنظومة الرقمية المتكاملة لعملاء حساب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد حرصنا من خلال هذا التحديث على تطبيق مجموعة من التحسينات استناداً إلى آراء وملاحظات العملاء، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع من جودة الخدمة ويمنح المستخدمين خدمات مصرفية رقمية أكثر سهولة ومرونة.”

وأضاف أن التحديث يوفر تجربة مصرفية متكاملة تتيح للعملاء إدارة تعاملاتهم اليومية من أي مكان وفي أي وقت، بدءاً من خدمات التحصيل والدفع والتحويلات، وإدارة العقود والفواتير، ووصولاً إلى استلام الإشعارات والتقارير اللحظية.

من 72 ساعة إلى 21 يوماً

وأشار السعدون إلى أن أبرز التحسينات التي تضمنها التحديث الجديد تمديد صلاحية روابط الدفع لخدمة eRent المرسلة عبر الرسائل القصيرة (SMS) من 72 ساعة إلى 21 يوماً، في خطوة تمنح العملاء والمستأجرين وقتاً أطول لإتمام معاملاتهم بسهولة وأمان، وتقلل من الحاجة لإعادة إرسال الروابط أو فقدان فرص التحصيل بسبب انتهاء الصلاحية بسرعة، ما يجعل عملية الدفع أكثر مرونة وملاءمة لأنماط العمل المختلفة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك المستمرة لتحسين كفاءة منظومة التحصيل وإدارة الممتلكات العقارية والاستثمارية عبر منصة واحدة، مؤكداً أن eRent تواصل ترسيخ ريادتها كأول منصة من نوعها على مستوى الكويت والشرق الأوسط لإدارة الممتلكات العقارية وتحصيل الإيجارات رقمياً على مدار الساعة، كونها مدمجة مع التطبيق البنكي للشركة، مع خيارات دفع متعددة تشمل والتحويل الفوري وخدمة ePay، وغيرها مما يعزز جودة الخدمة واستمراريتها، ويرفع من مستوى رضا العملاء.

ونوه إلى حرص بنك بوبيان على تعزيز تواصله مع عملائه من رواد الأعمال والمبادرين، وتقديم الدعم الشامل لهم من خلال حلول مصرفية تجمع بين الإبداع والإبتكار، بالإضافة إلى الاستشارات المالية والخدمات المتخصصة لتمكينهم من تطوير أفكارهم ، بما يسهم في تنمية أعمالهم وتعزيز دورهم في تنوع مصادر الاقتصاد الوطني.

تميز وريادة دولية

وأشار السعدون إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تتويج بنك بوبيان بعدد من الجوائز المرموقة، من أبرزها جائزة أفضل منصة للمدفوعات الرقمية (Best Digital Payment Platform) ضمن جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 من مجلة MEED العالمية، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية لقطاع الأعمال في الكويت من مجلة Euromoney، ما يعكس ريادة بوبيان في التحول الرقمي وتقديم أفضل الحلول في مجال الدفع الرقمي لعملاء المصرفية للأعمال.