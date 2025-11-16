وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده “لتحمل مسؤوليتها” في غزة بالكامل

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لتحمل مسؤوليتها في قطاع غزة بشكل كامل والقيام بكل ما يقع على عاتقها بما في ذلك “إرسال قوات عسكرية”.

وأشار فيدان في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في برنامج على قناة (أ خبر) التركية أمس السبت إلى أن العمل جار لإعداد مسودة قرار تشكل وثيقة قانونية دولية تتعلق بالصلاحيات الواضحة التي ستمتلكها “قوة الاستقرار الدولية” المقرر نشرها في غزة أثناء تفعيلها وكيفية عملها.

كما لفت إلى وجود “مركز تعاون مدني – عسكري تنسقه الولايات المتحدة حاليا” الأمر الذي من شأنه أن يشكل نواة لقوة الاستقرار الدولية.

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده مستمرة في إرسال مساعداتها الإنسانية إلى غزة دون انقطاع واصفا المساعدات التي أرسلتها إلى ميناء (العريش) في مصر بأنها “لا تحصى”.

وقال إن “اتفاق شرم الشيخ بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة تدعمه تركيا وستواصل دعمه لكنه لا يقدم ضمانة بالمعنى التقليدي”.

وشدد فيدان على أنه “عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن فلسطين والمقاومة.. وطالما استمر الاحتلال والظلم ستستمر المقاومة المسلحة.. إن لم تكن (حماس) فستكون جهة أخرى لأن هذا أمر موجود في طبيعة مواجهة الاحتلال” مضيفا أن “كل فلسطيني سيقوم بما يقع على عاتقه والغربيون والجميع يعرفون ذلك”.

وفيما يتعلق بالملف السوري أشار فيدان الى أن المسألة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة ولتركيا هي ضمان ألا يشكل الاحتلال الاسرائيلي تهديدا لسوريا.

ووصف فيدان إخراج الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين سوريين آخرين من قائمة الأمم المتحدة للارهابيين بأنه “خطوة دبلوماسية مهمة للغاية”.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية – الاوكرانية أعرب فيدان عن اعتقاده بأنها “باتت الآن في أقرب نقطة للتوقف لكوننا نشهد أحلك لحظاتها إذ يركز الطرفان على تدمير البنى التحتية للنقل والطاقة لدى بعضهما”.

وأضاف أن “هناك مشكلة تكلفة ضخمة” لهذه الحرب كما أن “التكلفة الإنسانية والسياسية لم تعد قابلة للسيطرة” معربا عن ثقته في أن “طاولة السلام ستقام في تركيا”. يذكر أن تركيا أعربت في بيان مشترك أصدرته إلى جانب ثماني دول أخرى الأول من أمس الجمعة عن دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن “قيد الدراسة حاليا” الذي صاغته الولايات المتحدة بعد التشاور والتعاون مع أعضاء المجلس وشركائها في المنطقة والذي يؤيد الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة.

وضمت قائمة الدول التي اصدرت هذا البيان المشترك الى جانب تركيا كلا من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان.