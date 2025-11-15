إخلاء فندق في اسطنبول بعد وفاة ثلاثة سياح جراء ما يشتبه بأنه تسمّم

صورة أرشيفية

أخلي السبت فندق في اسطنبول تعرّضت عائلة تركية-ألمانية كانت تنزل فيه لما يُعتقد أنه تسمّم قضى على الأم وولديها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأوردت صحيفة بيرغون أن كل نزلاء الفندق الذي لم تسمّه والواقع في حي الفاتح في اسطنبول، نُقلوا إلى فنادق أخرى، من دون تحديد العدد.

والسبت نقل اثنان من نزلاء الفندق إلى المستشفى بعدما عانيا من الغثيان والتقيؤ، وفق الصحيفة.

وكان أفراد العائلة أصيبوا بتوعّك الأربعاء بعد تناولهم أطعمة من باعة متجوّلين في حي أورتاكوي السياحي على الضفة الأوروبية من مضيق البوسفور.

ونقلوا إلى المستشفى لكن الطفلين البالغين ثلاث وست سنوات قضيا الخميس، فيما قضت الأم في اليوم التالي، وفق وزير العدل.

وقال المدير الإقليمي لوزارة الصحة التركية في اسطنبول عبد الله إمري غونر، عبر منصة اكس ليل الجمعة إن الأب ما زال في “حال حرجة”.

وتطرّقت تقارير إعلامية عدة لأنواع الأطعمة التي يعتقد أن أفراد العائلة تناولوها.

لكن محقّقين اكتشفوا أن غرفة في الطابق الأرضي من الفندق رُشّت مؤخرا بمبيدات حشرية، وفق ما أورد السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت.

وكانت الشرطة أوقفت موظفا في الفندق وعاملين في مكافحة الآفات، ما رفع إلى سبعة عدد الأشخاص المحتجزين على صلة بالواقعة.

وقالت الشرطة إن العائلة تركية لكنها تعيش في ألمانيا، وإنها أتت إلى إسطنبول لقضاء عطلة.