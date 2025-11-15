الشيخ محمد الجراح الصباح يشارك في لقاء الرئيس اللبناني قبيل انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون متوسطاً أعضاء وفد اتحاد المصارف العربية

شارك رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثّل دولة الكويت، الشيخ محمد الجراح الصباح، في اللقاء الذي جمع مؤخراً وفد اتحاد المصارف العربية بفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري، وذلك قبل انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في بيروت والمقرر يوم 27 نوفمبر الجاري.

وضمّ وفد اتحاد المصارف العربية كلاً من الشيخ محمد الجراح الصباح – عضو مجلس إدارة الاتحاد ممثّل دولة الكويت ورئيس مجلس إدارة KIB، والدكتور جوزف طربيه – رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، وعدنان آل إسماعيل – عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ممثّل دولة الإمارات، والدكتور وسام فتوح –الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

وأكد فخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، خلال اللقاء أن انعقاد المؤتمر في بيروت يشكل رسالة أمل للبنانيين ورسالة ثقة متجدّدة من العالم العربي بدور لبنان ومكانته، مشيداً بجهود اتحاد المصارف العربية في تعزيز التعاون المصرفي ودعم النمو الاقتصادي في الدول العربية.

وخلال الاجتماع، اطلع الوفد فخامة الرئيس على التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر، الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 500 مصرفي عربي، من مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة، لبحث التطورات الراهنة ودور القطاع المصرفي في دعم النمو وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان الدكتور وليد بخاري مستقبلاً وفد اتحاد المصارف العربية

وفي سياق الزيارة إلى بيروت، استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، الدكتور وليد بخاري، وفد اتحاد المصارف العربية في مقر السفارة السعودية، حيث جرى بحث دور القطاع المصرفي العربي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد الجراح الصباح: “إن مشاركة دولة الكويت في هذا الحدث تعكس التزامها الدائم بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي العربي. ويمثل انعقاد المؤتمر في بيروت محطة مهمة لإعادة تنشيط التعاون بين المؤسسات المالية في المنطقة، وترسيخ دور القطاع المصرفي في عملية إعادة الإعمار ودفع مسارات التنمية المستدامة. ونحن في KIB نؤمن بأهمية هذه المنصات الإقليمية في تبادل الخبرات وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العربي، وبقدرة المصارف على لعب دور محوري في استقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بما يخدم دولنا وشعوبنا.”

كما أشاد الجراح بالدور الذي يقوم به اتحاد المصارف العربية في توحيد الجهود المصرفية وتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن اختيار موضوع “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف” عنواناً للمؤتمر يعكس حاجة المنطقة اليوم لاستراتيجيات فاعلة تدعم التنمية وإعادة البناء في عدد من الدول العربية.