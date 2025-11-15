وزارة التربية تطلق استطلاع رأي عبر تطبيق “سهل” حول المناهج الجديدة

وزارة التربية

أطلقت وزارة التربية اليوم السبت استطلاع رأي عبر تطبيق (سهل) الحكومي يتيح للعاملين بالوزارة من معلمين وموجهين ورؤساء أقسام ومدراء مدارس إضافة إلى أولياء الأمور في مدارس التعليم العام والتعليم الديني رفع ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المناهج الجديدة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها الشاملة لمتابعة تطبيق المناهج المطورة وتوحيد قنوات التواصل مع الميدان التربوي من خلال منصة رسمية واحدة لتلقي الملاحظات والمقترحات والاستماع إلى آراء مختلف الفئات التعليمية وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في تعزيز مسيرة التطوي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم عملية التحسين المستمر للمحتوى الدراسي بما يواكب المعايير التربوية الحديثة مبينة أن الاستطلاع متاح حاليا لتقييم مناهج الفترة الدراسية الأولى ويستمر حتى انتهاء العام الدراسي 2025 – 2026 عبر تطبيق (سهل) ضمن اشعارات التطبيق.

وذكرت أنه سيتم إرسال تلك الاشعارات بدءا من اليوم وتباعا لكافة الفئات المستهدفة لتمكين المستخدمين من رفع ملاحظاتهم ومقترحاتهم على أن يتم تحليلها من قبل فرق تربوية متخصصة في الوزارة وفق آلية علمية دقيقة تعتمد على التغذية الراجعة بما يرسخ نهجا مستداما في تطوير المناهج وتحسينها.

وأعربت الوزارة عن تقديرها الكبير لجهود فرق التأليف من الكوادر الوطنية من موجهين ومعلمين وتربويين الذين قدموا نموذجا مشرفا في الالتزام والعطاء وأسهموا في إعداد مناهج حديثة تعكس هوية الكويت وتغرس قيمها الوطنية وتنسجم مع أحدث المعايير العلمية والتربوية.

وجددت تأكيدها على أن باب التواصل مفتوح أمام جميع الملاحظات والمقترحات البناءة في إطار الشراكة المجتمعية بين الوزارة والميدان التربوي بما يدعم الوصول إلى مناهج وطنية متطورة تواكب التحولات العالمية وتنسجم مع تطلعات رؤية (كويت 2035).

وأوضحت أن هذا الاستطلاع يمثل خطوة عملية تعزز مبدأ الشفافية اذ يتيح مشاركة واسعة من الأسرة التربوية مؤكدة أن مخرجاته ستسهم بشكل مباشر في استدامة تحسين المناهج وبما يعكس التزام الوزارة المستمر بالاستماع للميدان واتخاذ القرارات المبنية على البيانات والدراسات التربوية الحديثة.

ودعت الوزارة جميع شركائها في الميدان التربوي وأولياء الأمور للمشاركة الفعالة في هذا الاستطلاع إيمانا منها بأن تطوير التعليم مسؤولية وطنية مشتركة.