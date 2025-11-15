“عالم زين” يفتتح أبوابه في “كي-لاند” للعام الثالث على التوالي

الوزير عبدالرحمن المطيري متوسطاً الشيخ محمد سلمان الصباح وأنور الحليلة ووليد الخشتي وفهد البغلي

أعلنت زين الكويت عن انطلاق الموسم الجديد من مشروع “كي-لاند” السياحي الترفيهي للعام الثالث على التوالي ضمن شراكتها الاستراتيجية المُستمرة مع شركة المشروعات السياحية، ليواصل المشروع وجوده كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية العائلية في البلاد خلال موسمي الشتاء والربيع على الواجهة البحرية لساحل الخليج العربي.

شاركت زين في حفل الافتتاح تحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري، ورئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد سلمان الصباح، والرئيس التنفيذي للشركة أنور الحليلة، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، والشريك المؤسس لشركة “كي-لاند” فهد البغلي، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات الشريكة، وسط إقبالٍ جماهيريٍ كبير من العائلات والشباب.

يأتي دعم زين المتواصل لهذا المشروع انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع المشاريع الوطنية الشابّة التي تُضيف قيمة نوعية للاقتصاد الوطني، وتُعزّز من مكانة الكويت على خارطة السياحة والترفيه، وتواكب في الوقت نفسه التوجّهات الحكومية الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي من خلال المنصّات المبتكرة مثل “فيزت كويت” والشراكات مع القطاعين العام والخاص.

ويتميّز الموسم الجديد بمنطقة الألعاب الداخلية “عالم زين” على مساحة تقارب 2000 متر مُربّع بتذاكر شاملة لجميع الألعاب، إضافةً إلى منطقة خارجية مفتوحة للمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بدخولٍ مجاني، بمشاركة عدد من العلامات التجارية الشبابية الوطنية، إلى جانب جلسات خارجية مُطلّة على البحر، بما يوفّر تجربة ترفيهية مُتكاملة للأفراد والعائلات في أجواء شتوية مميزة.

عالم زين” يوفّر تجربة ترفيهية مُتكاملة للأطفال والعائلات

وتستعد الشركة لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية داخل منطقة “عالم زين” بالتزامن مع عدد من المواسم المُقبلة مثل الشتاء والربيع والأعياد الوطنية والقرقيعان في شهر رمضان المبارك وغيرها، لتُجدد مشاركتها الفرحة مع جميع أطياف المجتمع الكويتي بشكلٍ مُستمر.

تستمر زين بالتواجد في كبرى الفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تستضيفها البلاد، لتضيف بصمتها الخاصة وتقدّم تجارب نوعية للعائلات والشباب، بما يعكس قيم علامتها التجارية، ويدعم في الوقت ذاته الهوية الوطنية، ويفتح المزيد من الفرص أمام روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الترفيه والسياحة والخدمات.

وتأتي قصّة نجاح “كي-لاند” امتداداً لرؤية فريق عمل كويتي مُبدع من الطاقات الوطنية، استلهم أفكاره من أفضل التجارب العالمية وقدّمها بطابعٍ محليٍ يعكس ثراء الثقافة الكويتية وتقاليدها الجميلة، حيث تستوحي الألعاب والتصاميم هويتها من أبرز معالم الكويت، لتعيش العائلة تجربة ترفيهية تحمل روح المكان والهوية الكويتية الأصيلة.

وتدعو زين الجميع لزيارة “كي-لاند” والاستمتاع بتجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الألعاب والأنشطة والفعاليات والعروض المتنوعة، إلى جانب الخيارات المتعددة للمطاعم والمقاهي والمشاريع الشبابية الكويتية المشاركة في الموسم الجديد.