“بوبيان” يوقع شراكة استراتيجية مع “إيليت الصحي”

صالح المنصور وناثان ميكندريك عقب توقيع اتفاقية الشراكة

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي إيليت الصحي، أحد أبرز مراكز اللياقة البدنية والتدريب في الكويت، وذلك في إطار حرص البنك على الارتقاء بجودة حياة عملائه وتقديم خدمات ومزايا حصرية تواكب تطلعاتهم نحو صحة أفضل وأداء بدني متوازن.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور المدير العام في بنك بوبيان، صالح المنصور، والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لنادي إيليت الصحي، ناثان ميكندريك، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين من الطرفين، وإعلاميين والمهتمين بالرياضة واللياقة البدنية في الكويت.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل عملاء بنك بوبيان على مزايا حصرية تشمل خصومات خاصة على اشتراكات نادي إيليت الصحي، بخصم يصل لغاية 25% لعملاء “المصرفية الخاصة و بريميوم”، بينما يحصل عملاء “بلاتينيوم” على خصم 15%، بالإضافة إلى جلسات تقييم بدني عند التسجيل للمرة الأولى، وبرامج تدريب احترافية قائمة على النتائج ومتابعة الأداء.

رؤية مشتركة للتميز

وتُجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة بين “بوبيان” و نادي “إيليت الصحي” في تقديم تجارب متكاملة قائمة على الاحتراف والتخصص، تجمع بين خبرة “بوبيان” في خدمة العملاء واحتياجاتهم المتنوعة، والإمكانات الرياضية المتقدمة لنادي إيليت الصحي في تصميم برامج تدريب شخصية تعزز الأداء البدني وتدعم أهداف المشاركين الصحية.

وبهذه المناسبة، قال المنصور، “في بوبيان نحرص على أن تكون تجربة عملائنا أكثر راحة وتميزاً، ليس فقط على مستوى الخدمات المصرفية، بل في مختلف جوانب حياتهم اليومية. فالصحة والرياضة جزء رئيسي من أسلوب الحياة الذي نسعى إلى الارتقاء به لعملائنا المميزين.”

لقطة جماعية لقيادات “بوبيان” و “نادي إيليت”

وأضاف “يمثل تعاوننا مع نادي إيليت الصحي خطوة مهمة نحو تقديم قيمة فعلية تعزز من جودة حياة العملاء، من خلال تجارب تدريبية متخصصة تترجم مفاهيم الصحة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على نمط حياتهم، وواثقون بأن هذه الشراكة ستشهم في تعزيز رضا عملائنا وتقديم الأفضل لهم باستمرار.”

وأكد المنصور أن اختيار التعاون مع نادي “إيليت الصحي” يعكس حرص “بوبيان” على الشراكة مع مؤسسات رائدة في مجالاتها، إذ يُعد إيليت من أبرز الأندية المتخصصة في التدريب الرياضي والبدني بالكويت، ويمتاز بفريق من المدربين المعتمدين واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لمتابعة الأداء وتحليل التقدم الفردي للمشاركين، ما يجعله شريكاً مميزاً لتقديم تجربة تدريبية احترافية لعملاء البنك.

واختتم قائلاً “يواصل بنك بوبيان توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية سباقة في ابتكار وتقديم تجارب نوعية لعملائه، ويعكس رؤيته في بناء شراكات تضيف بُعداً جديداً لتجربتهم المصرفية، وتربطهم بمتطلبات الحياة العصرية مثل الصحة، والنشاط والتوازن.”

من جانبه، قال ناثان ميكندريك “نفخر في نادي إيليت الصحي بالتعاون مع بنك بوبيان من خلال شراكة تهدف إلى دعم أسلوب حياة صحي ونشيط داخل المجتمع، وتقديم تجارب رياضية متخصصة تُسهم في تغيير إيجابي يدعم صحة الأفراد ورفاهيتهم.”

وأضاف “ومع هذه الشراكة، نتيح لعملاء بنك بوبيان فرصة الانضمام إلى بيئة تدريبية متقدمة تعتمد على أعلى معايير التخصص والمتابعة الفردية، مع تجارب مصممة لتلبية الأهداف الرياضية لكل مشارك، والاستمتاع برحلة رياضية متكاملة في كل مراحلها.”