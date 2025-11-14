قائد الجيش السوداني: لا إيقاف للحرب إلا بالقضاء على الميليشيا.. والخارجية ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم الجمعة إن الصراع الدائر لن يحسم باتفاقات أو هدن وإنما عبر “القضاء التام على الميليشيا المتمردة”.

وفي موازاة ذلك رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان الانتهاكات الواسعة في الفاشر وشدد على فتح تحقيق دولي عاجل في الفظائع المرتكبة بالمدينة.

وبحسب بيان من مجلس السيادة دعا البرهان لدى مخاطبته مواطنين بمنطقة (السريحة) بولاية الجزيرة كل السودانيين للمشاركة في المعركة.

وقال “كل شخص يستطيع حمل السلاح عليه التقدم والانضمام للمعركة لهزيمة هذه الميليشيا المتمردة والقضاء عليها في كل مكان” لافتا إلى معاناة الشعب السوداني جراء تداعيات انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين العزل “الذين تعرضوا للقتل والنهب والسلب والاغتصاب”.

في الأثناء رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان “الفظائع والانتهاكات الجسيمة” التي وقعت في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع.

وأضافت الخارجية في بيان أن القرار شدد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه معربة عن تقديرها لما وصفته بالتضامن الدولي “الثابت” مع الشعب السوداني.

وجددت الخارجية تحفظها على ما وصفته بمحاولات إدراج “آليات محل خلاف” ضمن القرار استنادا إلى سوابق لم توافق عليها الحكومة.

وأكدت التزام الخرطوم بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان الموجودة في البلاد بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية والخبراء المكلفون بملف حقوق الإنسان في السودان بهدف دعم جهود التحقيق والعدالة ومنع الإفلات من العقاب.

وأضاف البيان أن المكتب القطري هو الجهة القادرة على رصد الانتهاكات الميدانية في الفاشر وغيرها من الولايات السودانية بالتنسيق مع الآليات الوطنية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا طلب فيه من البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر غربي السودان.

ويلزم القرار البعثة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف والسعي متى أمكن لتحديد هويات المشتبه بتورطهم لضمان محاسبتهم أمام القضاء.

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر الماضي رصدت بعثات أممية وحقوقية وتقارير محلية انتهاكات واسعة النطاق وصفت بالمجازر الدامية بحق المدنيين.