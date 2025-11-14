السعودية تدين بشدة انتهاكات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

دانت المملكة العربية السعودية بشدة اليوم الجمعة استمرار انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني.

ويأتي الموقف السعودي عقب اقتحام مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى الشريف مؤخرا واستفزاز المصلين فيه بالاضافة إلى اعتداء مجموعة أخرى من المستوطنين على مسجد (الحاجة حميدة) في قرية (كفل حارس) الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن استمرار هذه الاعتداءات دون رادع يساهم في تقويض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف البيان أن مثل هذه الاعتداءات الآثمة تؤدي أيضا إلى تصاعد التوتر واستمرار دائرة الصراع بالمنطقة.

وحذر من أن الصمت الدولي حيال هذه الممارسات وغياب تفعيل آليات المحاسبة في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية يضعف أسس النظام الدولي ويمس بمبادىء الشرعية الدولية.

وجدد موقف المملكة الثابت “في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة جهودها الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.