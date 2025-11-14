يونيفيل: بناء الاحتلال جدارين داخل الأراضي اللبنانية انتهاك للقرار 1701

صورة التقطت من قرية مارون الراس جنوب لبنان تظهر جدارا عازلا من الخرسانة بدأ جيش الاحتلال ببنائه جنوب الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل

كشفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة، عن قيام جيش الاحتلال ببناء جدارين داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة ذلك انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت اليونيفيل، في بيان نشرته على صفحتها في منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن عناصرها قاموا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه جيش الاحتلال على شكل حرف “تي” بالإنجليزية جنوب غرب بلدة يارون، جنوبي لبنان.

وأضافت أن المسح “أكد أن الجدار تجاوز الخط الأزرق” المحدد لخطوط انسحاب الاحتلال من لبنان عام 2000، “ما جعل أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني”.

وأشارت اليونيفيل، إلى أنها “أبلغت جيش الاحتلال بنتائج المسح وطالبته بنقل الجدار المذكور”، دون أن توضح رده.

وتابعت أن عناصرها لاحظوا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعمال بناء إضافية لجدار آخر يقع جنوب شرق يارون.

ولفتت اليونيفيل، إلى أن “المسح أكد أن جزءا من هذا الجدار تجاوز أيضا الخط الأزرق”.

ومضت قائلة: “سنقوم بإبلاغ جيش الاحتلال رسميا بنتائج المسح هنا أيضا”.

وشددت اليونيفيل، على أن “وجود الاحتلال وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” والاحتلال، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق.

وجددت اليونيفيل، دعوة جيش الاحتلال لـ”احترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله”.

والخميس، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى ضرورة وضع حد لتصعيد الاحتلال العسكري جنوبي بلاده، لما يمثله من “تهديد للاستقرار الإقليمي”.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر 2024، يواصل الاحتلال خرقه بوتيرة يومية لا سيما جنوبي لبنان.

وحاول ذلك الاتفاق وقف عدوان شنه الاحتلال على لبنان منذ أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ولا يزال الاحتلال يتحدى الاتفاق بمواصلة احتلاله 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.