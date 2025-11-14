دولة الكويت: الحوار الوطني الشامل والحلول السياسية السلمية المسار الأمثل لمعالجة الأزمة السودانية

المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين

شددت دولة الكويت اليوم الجمعة على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلال قراره الوطني مؤكدة أن المسار الأمثل لمعالجة الأزمة السودانية يمر عبر الحوار الوطني الشامل والحلول السياسية السلمية بعيدا عن أي إجراءات أو آليات لا تحظى بالتوافق أو بقبول الدولة المعنية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في مدينة (الفاشر) السودانية.

وعبر السفير الهين في الكلمة عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع إثر استهدافها المدنيين الأبرياء في (الفاشر) مؤكدا رفض البلاد القاطع لأي ممارسات تمس الحماية الواجبة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أهمية ضمان حماية السكان المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من دون عوائق أو تأخير وذلك التزاما بالقواعد الدولية ذات الصلة وبما نص عليه إعلان جدة لعام 2023 مجددا دعم دولة الكويت للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيقاف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية وصولا إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة.

وفي هذا السياق أكد السفير الهين دعوة دولة الكويت لتمكين الآليات الأممية العاملة في السودان من أداء مهامها على نحو بناء يسهم في دعم الجهود الإنسانية وتعزيز الاستجابة للأزمة القائمة.

وأعرب عن تطلع الكويت إلى اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يحظى بالتوافق ويرسل برسالة واضحة وقوية من المجتمع الدولي تعكس وحدة الموقف إزاء معاناة الشعب السوداني ودعما لجهود إيقاف العنف وتحقيق السلام والاستقرار.

ويعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة حول الوضع في (الفاشر) في ظل الحرب المتصاعدة في السودان بطلب من مجموعة دول بينها بريطانيا وألمانيا بهدف اتخاذ موقف حاسم تجاه التطورات الميدانية الخطرة والنظر في مشروع قرار يتضمن إنشاء آلية مستقلة لمراقبة احترام إيقاف إطلاق النار.