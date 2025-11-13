وزير الشباب يبحث مع رئيس الاتحادين العربي والسعودي للرياضات الإلكترونية مجالات التعاون وتنظيم البطولات والفعاليات

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يبحث مع رئيس الاتحادين العربي والسعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر آل سعود مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم البطولات المشتركة

بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس مع رئيس الاتحادين (العربي) و(السعودي) للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر آل سعود مجالات التعاون والتكامل في تطوير البنية التحتية للرياضات الإلكترونية وتبادل الخبرات وتنظيم البطولات والفعاليات المشتركة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة الكويتية اليوم الخميس بمناسبة استقبال الوزير المطيري الأمير فيصل بن بندر آل سعود ووفد (الاتحاد العربي) بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للرياضات الإلكترونية.

وقالت (هيئة الرياضة) إن اللقاء شهد التأكيد على حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال الرياضات الإلكترونية ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع الواعد وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإبراز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن تطوير الرياضات الإلكترونية يعد أحد المسارات الرئيسية في استراتيجيتها الجديدة التي تركز على تعزيز التشاركية مع الاتحادات المحلية والخليجية والدولية وتنمية البنية التحتية المتخصصة واستضافة البطولات العالمية الكبرى بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز رياضي إقليمي قادر على احتضان الفعاليات النوعية.

وذكرت أنه تم خلال الاجتماع الإشادة بالدور القيادي الذي يقوم به الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية في تنظيم وتطوير هذه الرياضة الحديثة وما تشهده من انتشار واسع بين الشباب في المنطقة وكذلك بالجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي في دعم هذا الحراك وتعزيز مسارات الابتكار والتقنية.

تأتي هذه الزيارة بحسب البيان في إطار تعزيز برامج العمل الخليجي المشترك وتوثيق التعاون بين الاتحادات الوطنية للرياضات الإلكترونية ودعم المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات الرقمية والإبداعية.