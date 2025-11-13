وزير الإعلام يفتتح مشروع “كي لاند” السياحي الترفيهي

وزير الإعلام والثقافة والقائمين على مشروع "كي لاند" السياحي الترفيهي خلال الافتتاح

افتتح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس مشروع (كي لاند) السياحي الترفيهي الذي يقام بالتعاون بين شركة المشروعات السياحية وشركة (زين) وبنك الكويت الدولي وشركة (شييل).

وقال الوزير المطيري في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح إن هذا المشروع متاح لجميع الفئات العمرية لما يقدمه من خدمات متكاملة معربا عن التفاؤل بأن يكون كل عام أفضل من سابقه نتيجة لتراكم التجربة والذاكرة المؤسسية بما يحقق النجاح والأهداف المرجوة.

وأضاف أن هناك مشاريع سياحية مقبلة ومتعددة تم الإعلان عنها في منصة (فيزت كويت) حيث يجد الجميع كل المشاريع والفعاليات التي ستزيد تدريجيا من مرحلة إلى أخرى مبينا أنه تم وضع خريطة تفاعلية تظهر جميع المواقع والفعاليات وتقديمها بأسلوب مختلف وكذلك بوجود المرشد الرقمي (راشد). وذكر أنه يمكن من خلال منصة (فيزت كويت) الحصول على أي معلومة حول الفعاليات والمواقع السياحية والخدمات التي تقدمها المنصة.

وزير الإعلام والثقافة خلال افتتاحه مشروع “كي لاند” السياحي الترفيهي

وأفاد أن الفعاليات والمهرجانات مستمرة وبشكل واسع عبر شراكات مع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني مع المحافظة على جودتها وتنظيمها بما يليق بدولة الكويت مؤكدا حرص القائمين على منصة (فيزت كويت) على عقد اجتماعات نوعية لأي فعالية تقدمها شركة أو جهة أهلية أو مبادرة أو جهة حكومية والاهتمام بالتفاصيل من ناحية التنظيم وطريقة التقديم والمحتوى ونوعية النشاط وهي أمور أساسية لضمان تحقيق معايير الجودة قبل إطلاقها عبر المنصة.

وقال الوزير المطيري “لدينا إمكانات كبيرة لمواجهة التجديات التي تواجهنا ومن خلال الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة سنسهم في تطوير المشاريع المقامة” مؤكدا على استقطاب فعاليات دولية إلى البلاد على غرار بطولة العالم للبادل وكذلك (السوبر الفرنسي) الذي سيقام في الكويت. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن أي فعالية متميزة تحقق اهتمام الزوار والمواطنين والمقيمين وتسعدهم في الفترات القادمة وكل ما يتعلق بذلك ستجدونه في منصة (فيزت كويت).

وشدد على السعي للاستفادة من أفضل النماذج العالمية مع التأكيد على أن تليق الفعاليات التي يتم إطلاقها بدولة الكويت وأن تعكس طبيعتها ومجتمعها وهويتها وثقافتها التي نفتخر بها بطابع سياحي.

أحد مناطق من مشروع “كي لاند” السياحي الترفيهي

وبين أن هناك توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات رائدة في مجالات وقطاعات مختلفة مضيفا “أن دورنا تعزيز معايير السياحة والاستفادة من معايير منظمة السياحة العالمية المعتمدة دوليا وتطبيقها على كل ما يتصل بالمجال السياحي”.

وأكد الوزير المطيري الاهتمام بدعم وتشجيع الشركات المحلية والعالمية والسعي للاستفادة من جميع الخبرات وتوطين نماذجها الناجحة في الكويت بشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.

ويضم مشروع (كي لاند) منطقة مفتوحة للمقاهي والمطاعم والمحلات بدخول مجاني ويشارك فيها عدد من العلامات التجارية الشبابية الوطنية إلى جانب جلسات مطلة على البحر بطاقة استيعابية تصل الى 172 شخصا.

ويشمل المشروع أيضا منطقة الألعاب بتذاكر شاملة لكل الألعاب التي تمتد على مساحة ألفي متر مربع ومنطقة ألعاب خارجية حركية متنوعة إضافة إلى منطقة استراحة وفود بمشاركة مشاريع شبابية كويتية وتم بما يعكس الدور الفاعل للقطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية.