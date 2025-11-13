الداخلية: ضبط 6 متهمين بقضايا مختلفة بحوزتهم نحو 13 كيلو غراما من المواد المخدرة

من الموقوفين

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم الخميس عن ضبط ستة متهمين في 4 قضايا مختلفة بحوزتهم حوالي 8ر12 كليو غرام من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى سلاح ناري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من توجيه عدة ضربات نوعية في عدد من المناطق وذلك في إطار جهودها الأمنية المتواصلة لمكافحة آفة المخدرات مبينة أنه تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مناطق البلاد لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.

وأضافت أن الجهود الميدانية متواصلة على مدار الساعة لتجفيف منابع السموم وضرب أوكار المروجين حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وصونا للأجيال من مخاطر هذه الآفة المدمرة.