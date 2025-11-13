“زين” تدفع بمبادرات تمكين الشباب في ختام “تحدّي الاستدامة”

الشيخة مريم محمد صباح السالم تتوسط الدويهيس والموسوي والفائزين بالتحدّي

أعلنت زين الكويت ومنصّة “كفو” عن اختتام فعاليات “تحدّي الاستدامة” ضمن شراكتهما الاستراتيجية التي تضع الاستدامة في قلب تمكين الشباب، وذلك بمشاركة مجموعة من الفرق الشبابية التي قدّمت حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات هدر الأقمشة.

اختُتمت المبادرة خلال الفعالية التي استضافتها جامعة عبد الله السالم لتقديم العروض النهائية للمشاركين، حيث أسفرت عن اختيار ثلاثة مشاريع فائزة تمثل قصص نجاح شبابية واعدة في مجال الاستدامة وتقليل هدر الأقمشة، وشارك في التكريم مدير عام مبرة صباح السالم المبارك الصباح الشيخة مريم محمد صباح السالم، ومسؤول فريق تمكين الشباب والشراكات المُجتمعية في زين الكويت فيصل الدويهيس، والرئيس التنفيذي لمنصّة “كفو” د. فاطمة الموسوي، ومسؤولي هيئة الشباب.

هدفت المُبادرة إلى توسيع أثر مبادرات الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، إلى جانب ترجمة التزامات زين بالمسؤولية المجتمعية إلى برامج عملية قائمة على قياس الأثر، تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الأهداف المُتعلّقة بالاستهلاك والإنتاج المسؤول والعمل المناخي والتعليم والشراكات.

استهدف “تحدّي الاستدامة لتقليل هدر الأقمشة” تحفيز الشباب في الكويت على ابتكار حلول مُستدامة للحد من النفايات النسيجية، من خلال ثلاثة مسارات رئيسية هي مسار أفكار المشاريع الناشئة، ومسار المبادرات المجتمعية، ومسار محتوى التوعية والدعوة للتغيير.

وشهد التحدي مشاركة 12 فريقاً شبابياً في برنامجٍ مُتكاملٍ شمل 8 محطّات مُختلفة: اللقاء التنويري، وثلاث جلسات توعوية، وثلاث ورش تدريب وإرشاد، ويوم العروض النهائية، بحيث طوّر المشاركون خلالها مهارات صياغة المشكلات، والتحقق من الأفكار، وبناء النماذج الأولية، وتقديم العروض المؤثرة، وصناعة المحتوى من أجل الأثر.

جانب من تكريم إحدى الفرق الفائزة

وجرى تنظيم الفعاليات في عدد من المواقع الحيوية، من ضمنها مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وجامعة عبد الله السالم، والمواقع التابعة للشركاء، في صورة عكست نموذجاً متكاملاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات التعليمية والمجتمعية.

ومع ختام “تحدّي الاستدامة”، يبدأ فصل جديد لرحلة الفرق الفائزة، إذ يجري حالياً العمل على دعم تنفيذ مشاريعها، إلى جانب انضمام جميع الفائزين إلى شبكة أعضاء “كفو” والاستفادة من إمكانية الوصول إلى مساحة العمل المشتركة وفرص الإرشاد والتطوير المتواصلة، بما يتيح لهم توسيع مبادراتهم وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية مؤثرة على أرض الواقع.

وأتى هذا التحدي امتداداً لمسار الاستدامة الذي تتعاون من خلاله زين مع “كفو” لإطلاق سلسلة من المبادرات والفعاليات المتخصصة على مدار موسم 2025 و2026، والتي تشمل إلى جانب “تحدي الاستدامة” ملتقى “الذكاء الاصطناعي من أجل الأثر: التوجيه الهادف”، وحملة “رمضان بلا نفايات”، وفعالية “الهاكاثون الأخضر”، بهدف تحفيز الإبداع لدى الشباب وتوليد حلول عملية لمعالجة التحديات البيئية والمجتمعية المُلحّة.

وتواصل زين من خلال هذه الشراكات ترسيخ رؤيتها لبناء اقتصاد مستدام ومجتمع رقمي أكثر شمولاً، عبر الاستثمار في الابتكار وتمكين المواهب الشابة، وتبنّي مبادرات تقلل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة الموارد وتفعيل مبادئ الاقتصاد الدائري.

“كفو” هي منصّة وطنية غير ربحية تهدف إلى عرض وربط وتمكين المُنجزين والمُبدعين وصُنّاع التغيير في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على تصميم فرص مؤثّرة تُلهم التعاون وتُنمّي القيادة وتُعزّز الابتكار الاجتماعي، مع توفير أدوات لقياس الأثر وبناء مسارات تنمية وقدرات للشباب والجهات الشريكة.