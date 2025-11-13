الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة نهارا وللبرودة إلى بارد ليلا مع فرصة للضباب في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد بصفة عامة مائلا للحرارة نهارا ومائلا إلى البرودة إلى بارد ليلا مع فرص لتكون الضباب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي تصحبه كتلة هوائية باردة ورطبة وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض التدريجي مع رياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة ورطبا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ويتراوح ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة ورطبا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للحرارة ورطبا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة أحيانا ولتكون الضباب في المساء أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة ورطبا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وفرصة أمطار متفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون مائلا للحرارة ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب مساء أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 1 و6 أقدام.

وبين أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو احيانا ما بين 1 و6 أقدام.