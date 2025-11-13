الطيران المدني: استئناف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي بعد تحسن أحوال الطقس

مطار الكويت

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع مستوى الرؤية الأفقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المطار بدأ باستقبال الرحلات المغادرة والقادمة إثر توقف مؤقت نتيجة الضباب الكثيف الذي شهدته البلاد صباح اليوم وانعدام الرؤية لأقل من 50 مترا.

وأوضح الراجحي أن فرق التشغيل في المطار وفرق المراقبة الجوية عملت على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع وضمان انسيابية حركة الطيران ومعاودة التشغيل إلى وضعه الطبيعي حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

وذكر أن الرحلات حاليا تسير وفق الجداول المعتادة بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية مؤكدا أن (الطيران المدني) تتابع باستمرار حالة الطقس مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة التشغيل.

وكانت الهيئة أفادت صباح اليوم بتحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الضباب إلى مطارات في دول مجاورة حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.