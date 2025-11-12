الأرصاد الجوية: رطوبة وضباب كثيف يزدادان تدريجيا حتى الصباح

مدينة الكويت

قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي ان فرص الرطوبة والضباب الكثيف ستزداد تدريجيا بدءا من منتصف هذه الليلة لتنخفض معها الرؤية الافقية الى ما دون الف متر وتنعدم على بعض المناطق حتى صباح غد الخميس.

واضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الرؤية الافقية سوف تتحسن تدريجيا ابتداء من صباح غد الخميس متوقعا استمرار فرص تكون الضباب على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة.

واوضح ان تكون الضباب يحدث نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الغرب مصحوب بكتلة هوائية مائلة للبرودة ورطبة مع رياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتوقع تكاثر السحب تدريجيا اعتبارا من مساء بعد غد الجمعة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في يومي السبت والاحد.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر خلال القيادة الليلة ونهار غد ومتابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.