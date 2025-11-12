رئيس الأركان العامة للجيش يقوم بزيارة إلى لواء صالح المحمد الآلي/94

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأربعاء بزيارة إلى لواء (صالح المحمد الآلي /94) وذلك للاطلاع على البرامج التدريبية والتطبيقات العملية.

وأكد الشريعان في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش عقب جولة ميدانية شملت عددا من مرافق اللواء على أهمية الاستمرار في التدريب والتمارين المشتركة والتأهيل والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ مختلف المهام بكفاءة واقتدار.

وأعرب عن فخره واعتزازه بما شاهده من مستوى متقدم في الأداء والتنظيم والانضباط مشيدا بجهود منتسبي اللواء في تنفيذ البرامج التدريبية ورفع الكفاءة القتالية.

واستمع إلى إيجاز شامل حول المهام والواجبات بلواء (صالح المحمد الآلي /94) وخطط التدريب وبرامج التأهيل التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية لمنتسبيه.