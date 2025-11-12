بلدية الكويت تطلق حملة “مخيمات بلا مخالفات” تزامنا مع بدء موسم التخييم 15 الجاري

بلدية الكويت

أطلقت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم الأربعاء حملتها التوعوية (مخيمات بلا مخالفات) بمناسبة بدء موسم التخييم يوم السبت المقبل 15 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 15 مارس 2026.

وأعلنت البلدية في بيان صحفي انه سيتم استقبال طلبات حجز المخيمات واصدار تراخيصها عبر موقعها الإلكتروني (اون لاين) اعتبارا من السبت المقبل مضيفة أن لجنة المخيمات الربيعية اعتمدت رسميا 11 موقعا لإقامة المخيمات خلال الفترة المسموح بها شملت سبعة مواقع شمال البلاد وأربعة مواقع في الجنوب.

وأوضحت أنه سيتم إصدار التراخيص المؤقتة للتخييم بعد دفع الرسوم وقدرها 50 دينارا كويتيا والتأمين 100 دينار عبر الدفع الالكتروني (كي نت) مبينة أن إشعارات طلب التخييم سيتم إرسالها بواسطة تطبيق (سهل) الحكومي لتأكيد عملية الحجز.