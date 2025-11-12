سمو ولي العهد يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزراء الداخلية في دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة معالي الشيخ فريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود ووزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة معالي السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ42 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بدولة الكويت.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.