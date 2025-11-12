الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يختار الكويتية شوق الهندال حكما لإدارة مباريات كأس العالم للناشئات

الحكمة الكويتية شوق الهندال

أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي اليوم الأربعاء اختيار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) الكويتية شوق الهندال للمشاركة في تحكيم وإدارة مباريات كأس العالم للناشئات (تحت 18 سنة) المقررة إقامتها في تايلند يناير المقبل.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن اختيار الاتحاد الدولي للعبة للحكم الهندال للمرة الثانية بعد نجاحها اللافت بالنسخة الماضية يؤكد تميز الكوادر الوطنية في هذه اللعبة ويعزز دور رياضة هوكي الجليد الكويتية على الصعيد الدولي معربا عن الأمل أن تقدم الهندال أداء تحكيميا مميزا وتشريف رياضة هوكي الجليد الكويتية في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير.

وأوضح أن النادي يدعم جميع عناصر اللعبة ومن ضمنهم الحكام الكويتيون وتجسد ذلك بقيادتهم المميزة لمباريات الدوري المحلي وتوفير الدورات التدريبية اللازمة لهم للحصول على الشارة الدولية.

من جانبها أعربت الهندال عن فخرها واعتزازها بأنها أول حكمة كويتية تشارك في قيادة مباريات على هذا المستوى العالي لمرتين متتاليتين مضيفة أنها ستبذل أقصى جهودها للاستعداد بأفضل صورة لتشريف رياضة هوكي الجليد الكويتية في هذه البطولة العالمية.

وأضافت أن مشاركتها الناجحة في قيادة منافسات النسخة الماضية للبطولة ستكون دافعا لها لتحقيق نجاح أكبر في البطولة المقبلة مثمنة دعم النادي المستمر للحكام الكويتيين مما أسهم برفع مستوى الحكام للعبة.