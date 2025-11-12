وزير الصحة: تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية ركيزة أساسية للنهضة والتنمية المستدامة

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال مؤتمر الكويت السابع للرعاية الصحية الأولية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في دولة الكويت يمثل ركيزة أساسية للنهضة الصحية والتنمية المستدامة في وقت تواصل الوزارة جهودها لتوسيع شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس للنظام الصحي.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير العوضي لمؤتمر الكويت السابع للرعاية الصحية الأولية اليوم الأربعاء المقام تحت شعار (الرعاية للجميع : نهج موحد للرعاية الصحية الأولية) ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من داخل دولة الكويت وخارجها.

وقال الوزير العوضي إن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في البلاد بلغ حاليا 118 مركزا صحيا مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة التوسع في إنشاء المراكز الحديثة خصوصا في المناطق السكنية الجديدة بمحافظات الجهراء والأحمدي والفروانية لتلبية احتياجات الزيادة السكانية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة.

وأضاف أن ثلاثة مراكز صحية تخضع حاليا لعمليات إعادة تأهيل وبناء شاملة فيما يجري العمل على افتتاح ثلاثة مراكز جديدة قريبا هي مركز جابر الأحمد الصحي (قطعة 4) ومركز غرب عبدالله المبارك الصحي (قطعة 6) ومركز كبد الصحي إضافة إلى عدد من المراكز الأخرى قيد الإنشاء والتجهيز.

وأوضح أن ضمان الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة مبينا أنه تم تجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بأقسام طوارئ حديثة تعمل وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية ومن أبرزها مركز (صباح الأحمد C) ومركز (المطلاع N10) اللذان تم تزويدهما بأجهزة أشعة مقطعية لتغطية أوسع وأسرع للمناطق السكنية.

وأشار إلى أن عدد الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغ 1887 طبيبا من مختلف التخصصات إلى جانب أكثر من سبعة آلاف من الكوادر التمريضية والفنية والصيدلانية وأخصائيي المختبرات الذين يشكلون منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية.

وذكر الوزير العوضي أن مراكز الرعاية الصحية الأولية سجلت خلال هذا العام أكثر من 16 مليون زيارة ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المواطنون والمقيمون للمنظومة الصحية في البلاد مؤكدا أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود المخلصة التي تبذلها الكوادر الطبية والفنية والإدارية في سبيل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية.

من جانبها أكدت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية رئيس المؤتمر الدكتورة دينا الضبيب أن وزارة الصحة حرصت على إعداد برنامج علمي متكامل يواكب تطورات الطب الحديث ويعزز التواصل المهني بين الكوادر الصحية من خلال نخبة من الخبراء وورش عمل متخصصة تسهم في رفع كفاءة الممارسين الصحيين.

وأضافت الضبيب في كلمتها أن منظومة الرعاية الصحية الأولية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في الخدمات والعيادات التخصصية إذ ارتفع عدد عيادات الأمراض المزمنة إلى 133 عيادة والعيادات النفسية إلى 74 وعيادات السكر إلى 215 وعيادات فحص قاع العين إلى 68 عيادة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب 95 عيادة للقدم السكري و100 عيادة للطفل السليم واليافعين و64 عيادة لكبار السن.

وأشارت إلى أن هذا التوسع في الخدمات ترافق مع استثمار متواصل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية إذ يبلغ عدد الأطباء العاملين في مراكز الرعاية الأولية 1887 طبيبا بينهم 472 من خريجي البورد الكويتي لطب العائلة مؤكدة أن الوزارة تواصل خططها لزيادة عدد خريجي برنامج البورد الكويتي لطب العائلة ليصل إلى نحو 900 طبيب بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الكويت تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على اعتراف الكلية الملكية البريطانية للممارسين العامين بالبورد الكويتي لطب العائلة مشيرة إلى اعتماد 60 مركزا صحيا كمراكز تدريبية معتمدة حتى الآن.