الأرصاد الجوية: زيادة الرطوبة مساء اليوم مع فرص لضباب كثيف وانخفاض الرؤية وانعدامها ببعض المناطق

مدينة الكويت

توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي زيادة الرطوبة النسبية بدءا من مساء اليوم الأربعاء مع فرص لتشكل الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية الأفقية لما دون 1000 متر وقد تنعدم في بعض المناطق.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة.

وأوضح أن هناك فرصا لاستمرار تكون الضباب على بعض المناطق خلال الأيام المقبلة متوقعا أن تتكاثر السحب تدريجيا مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا يومي السبت والأحد.