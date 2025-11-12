“زين” كرّمت اللاعبين المُتألقين في الدوري المُمتاز

الشيخ أحمد اليوسف ووليد الخشتي مع اللاعبين المُكرّمين

كرّمت زين الكويت اللّاعبين الأكثر تميّزاً في دوري زين المُمتاز لكرة القدم بتقديمها جوائز “أفضل لاعب بالجولة” عن الجولات الأولى من الموسم الجديد 2025/2026، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

أقيم التكريم خلال البث المُباشر لبرنامج “بالسنتر” الرياضي على شاشة تلفزيون دولة الكويت – القناة الرياضية، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وأعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي زين.

قدّمت زين جائزة أفضل لاعب بالجولة (500 د.ك) لكل من لاعب الفحيحيل سلمان البوص عن الجولة الأولى، ولاعب الشباب سعود القناعي عن الجولة الثانية، ولاعب القادسية عيد الرشيدي عن الجولة الثالثة، ولاعب السالمية معاذ الأصيمع عن الجولة الرابعة، ولاعب الكويت محمد الفريح عن الجولة الخامسة، ولاعب كاظمة عثمان الشمري عن الجولة السابعة، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجولة السادسة فور انتهاء المباريات المؤجّلة.

قبل انطلاق الموسم الحالي من الدوري، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بوضع لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناءً عليها، وهم محمد الفيلكاوي (رئيس اللجنة)، وسمير دشتي (نائب الرئيس)، وعادل يوسف، وحسين حاكم، ونواف الخالدي.

للموسم الرابع على التوالي، تستمر زين بالإيفاء بوعدها لدعم الرياضيين واللاعبين والجماهير بجوائزها التشجيعية، لتُقدّم أكبر مجموع جوائز في تاريخ الدوري المحلّي بإجمالي يفوق 60 ألف دينار كويتي في الموسم الواحد، وذلك تشجيعاً للطاقات الرياضية الواعدة، ولتحفيز اللاعبين على الأفضل، وإبراز الدوري بالصورة الأجمل للجماهير الكويتية.

الخشتي مُتوسطاً اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية وفريق زين

ويأتي هذا الدعم إيماناً من زين بأهمية دور القطاع الخاص الكويتي في دعم وتطوير الرياضة المحلّية، والأخذ بها إلى مستوياتٍ جديدة، حيث أسهم هذا التشجيع في تألّق الدوري بالمواسم الماضية، ورفع مستوى الأداء، وإضافة المزيد من الحماس والإثارة، وتقديم تجربة مُتجددة للجماهير وعُشّاق الكرة.

وتشمل جوائز زين التشجيعية هذا الموسم: 10,000 د.ك جائزة أفضل لاعب في الموسم، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم (فئة المحترفين)، و5000 د.ك جائزة هدّاف الموسم (فئة المحلّيين)، و5000 د.ك جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 د.ك جائزة أفضل مُدرب في الموسم، و2000 د.ك جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم، و500 د.ك (لكل جولة) جائزة أفضل لاعب في الجولة.

استعرضت زين مؤخّراً التصميم المُحدّث لشعار “دوري زين”، الذي أعادت الشركة ابتكاره ليعكس الروح الكويتية والموروث الثقافي المحلّي، حيث استوحي الشعار من الهوية البصرية لبطولة “خليجي زين 26” التي استضافتها الكويت بنجاحٍ باهر تحت رعاية زين نهاية العام الماضي.

ويتكوّن الشعار من عناصر فنية تمثل مكوّنات رمزية من بيئة الكويت، أبرزها: الكثبان الرملية، البوم الكويتي، الجمل، حرف الألف في إشارة للغة العربية، والعقال، التي تتشكّل معاً في هيئة شعار الدوري، وقد تم اختيار درجات اللون الأزرق ليمثّل لون “أزرق الكويت”، ما يعزز الطابع المحلّي والهوية الوطنية للدوري.

وأكدت زين أن إعادة إطلاق هوية “دوري زين” تأتي في إطار شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم (2022-2026)، والتي تشمل رعاية الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس سمو الأمير، وكأس سمو ولي العهد.