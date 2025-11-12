دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير في إسلام آباد وتؤكد تضامنها مع باكستان ورفضها للإرهاب

وزارة الخارجية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي وقع في عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد يوم أمس الثلاثاء وأودى بحياة عدد من الأشخاص وخلف العديد من الجرحى.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأربعاء أن دولة الكويت تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان وإلى ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت تضامن دولة الكويت مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا الظرف الأليم مشددة على موقفها الثابت والرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

يذكر أن الشرطة الباكستانية كانت قد أعلنت أمس مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في تفجير انتحاري قرب البوابة الرئيسة لمحكمة المقاطعة في إسلام آباد.