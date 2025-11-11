مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11-11-2025 في مبنى الركاب لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2) برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والذي أقيم تحت شعار (معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة) وعقد في عاصمة دولة قطر الشقيقة الدوحة والتي أكد خلالها على أهمية تعزيز الجهود الدولية والشراكة المسؤولة الرامية إلى التصدى للتحديات العالمية المعاصرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة المجتمعات مشيرا سموه حفظه الله إلى أن هذه القمة تأتي لتجدد الالتزام العالمي بجوهر إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية الذي أرسى أساسا راسخا للتنمية الاجتماعية ومهد الطريق أمام إعلان الأمم المتحدة للألفية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وميثاق المستقبل الذي يجسد إرادة أممية تؤكد وحدة المصير الإنساني في مواجهة تحديات العصر لافتا إلى تجربة دولة الكويت في ترسيخ حقوق الإنسان عبر تشريعات صيغت على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حيث أحاطت الإنسان الكويتي برعاية تعليمية وصحية وسكنية شاملة وفرص عمل تضمن له حياة كريمة وآمنة ليكون محورا للتنمية وشريكا في صناعتها مؤكدا سموه حفظه الله مواصلة دولة الكويت أداء دورها الإنساني الرائد من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي ساهم منذ تأسيسه عام 1961 في تمويل مشاريع إنمائية في (107) دول في العالم بما يفوق 9 مليارات دينار كويتي مجسدا بذلك رسالة دولة الكويت الإنسانية ودورها الداعم للتنمية والسلام.

من جانب آخر أعرب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سعادة الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح والقائمين على مشروع مطار الكويت الدولي الجديد T2 من الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية مؤكدا سموه حفظه الله على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطيران المدني وكافة الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لتسريع وتيرة العمل في المشروع وإنجازه وفقاً للجدول الزمني المحدد لتشغيله.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سعادة الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح حول أبرز مشاريع الهيئة العامة للطيران المدني حيث تناول العرض جهود الهيئة لرفع تقييم دولة الكويت عالميا من خلال التدقيق على مطار الكويت الدولي من قبل منظمة الطيران المدني الدولية ICAO إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة للتنسيق مع شركات الطيران الأجنبية لإعادة تشغيلها من مطار الكويت الدولي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سعادة الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح أنه جار تطوير مباني مطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية للمطارات إضافة إلى تطوير الطرق المؤدية لمباني الركاب في المطار بهدف تسهيل عملية الوصول إلى مباني الركاب بكل سهولة ويسر أما بالنسبة لمشروع مبنى الركاب الجديد T2 فإنه تم التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لتسريع الأعمال في المشروع وإنجازه وفقا للجدول الزمني المحدد وبحث آخر تطورات إجراءات تشغيل المطار الجديد T2 كما استعرض سعادته المشاريع التطويرية لتحديث البنية التحتية لمطار الكويت الدولي.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي بشأن إطلاق وزارة الصحة تطبيق (سالم) للهواتف الذكية لخدمات وزارة الصحة الرقمية وذلك لاستخدامه كمنصة إلكترونية في مجال الصحة الرقمية للمواطنين والمقيمين وأسرهم بهدف تسهيل الوصول للخدمات الصحية الإلكترونية والسجلات الطبية ودعمها بالذكاء الاصطناعي مع مراعاة التكامل بين الأنظمة الصحية المختلفة والجهات الحكومية ذات الصلة موضحا معاليه أن من أبرز الخدمات التي يقدمها تطبيق (سالم) هو الملف الصحي المتكامل للمستخدم وأسرته ودعم الملف الصحي بالذكاء الاصطناعي للتحليل والاستفسار وتسهيل الطلبات على الخدمات الصحية ومتابعتها إضافة إلى خدمة الإشعارات التي تتيح الوصول للمستخدم وأسرته.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

وقد انتهى الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في تمام الساعه الرابعة والنصف عصرا.