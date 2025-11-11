بنك برقان يختتم رعايته البلاتينية لبطولة العالم للبادل الزوجي 2025 في أجواء احتفالية تجسّد روح الكويت

جناح بنك برقان في منطقة المشجعين

مع ختام النسخة الأولى من بطولة العالم للبادل الزوجي 2025، احتفى بنك برقان بالنجاح الكبير لرعايته البلاتينية، التي تجاوزت حدود الشراكات المؤسسية التقليدية لتصبح احتفالاً وطنياً بالرياضة، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير وأجواء احتفالية ضخمة أكدت مكانة الكويت المتقدّمة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وعلى مدى تسعة أيام حافلة بالحماس، جمعت البطولة نخبة من لاعبي البادل من حول العالم وعشّاق اللعبة من مختلف الدول، في أجواءٍ استثنائيةٍ جسّدت الروح الرياضية والوطنية. واستضافت الكويت البطولة للمرة الأولى في حدث تاريخي رسّخ مكانتها في الساحة الرياضية وعزّز قدرتها على تنظيم المزيد من البطولات المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والدولي. واستقطبت المنافسات آلاف الزوّار يومياً من الجمهور الكويتي والجاليات المقيمة الذين توافدوا بكثافة على المدرجات طوال أيام البطولة وكانوا العلامة الفارقة في نجاح هذا الحدث التاريخي، حيث تحول كل من ملاعب الأرينا وأكاديمية رافا نادال إلى مواقع حيوية بالأحداث الرياضية وتجمّع أفراد المجتمع.

محمد عبدال ومحمد التركي، موظفين في البنك ولاعبين في المنتخب الكويتي للبادل

رعاية تحوّلت إلى لحظة وطنية

ومنذ البداية، سعى بنك برقان إلى تحويل رعايته إلى احتفال رياضي ووطني، تحت شعار “مسؤوليتنا الاجتماعية صارت وطنية”. وأصبحت المنطقة التفاعلية (Fan Zone) التي أعدّها البنك إحدى أبرز الوجهات الجماهيرية في البطولة، إذ قدّمت للزوار مجموعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب والهدايا، وجمعت العائلات والأصدقاء والمشجعين في أجواء ترفيهية تتجاوز حدود الملاعب.

كما شهد جناح بنك برقان في المنطقة التفاعلية (Fan Zone) مشاركة كل من محمد عبدال ومحمد التركي، موظفين في البنك ولاعبين في المنتخب الكويتي للبادل، في مسابقات وفقرات تفاعلية مع الجمهور والزوار. بالإضافة إلى تقديم تحليلات مباشرة لمباريات البطولة من خلال الاستديو التحليلي في الجناح، مما أسهم في إثراء تجربة الحضور وتعزيز تفاعلهم خلال البطولة.

المباريات النهائية

وكان لبنك برقان دور بارز كراعٍ بلاتيني وشريك استراتيجي في نجاح هذه البطولة، حيث تعد حدثاً عالمياً وتاريخياً مُنحت الكويت شرف استضافتها، وتمثّل نقطة الانطلاق نحو تنظيم المزيد من البطولات في المستقبل مما يضع الكويت في خارطة العالم في الأحداث الرياضية. كما شهدت البطولة تنظيماً احترافياً وسط حضور جماهيري كثيف مما يعكس ثقة العالم في الشباب الكويتي، الذين أكدوا على كفاءتهم العالية في إدارة حدث رياضي بهذا الحجم والمستوى العالي.

وفي صميم هذه المبادرة يؤكد بنك برقان بأهمية الصحة البدنية والنفسية وتعزيز الروابط الاجتماعية، كإحدى الركائز الأساسية في استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وقد انعكس في استقبال جماهير البطولة من مختلف الأعمار والفئات. كما أتاح البنك لزوّاره فرصة التعرّف بشكل أوسع على مفاهيم الثقافة المالية، من خلال دعمه لحملة “لنكن على راية”، حيث قدّم محتوى توعوياً وتفاعلياً في جناح البنك، تأكيداً على التزامه بنشر الوعي المالي وترسيخ الممارسات المصرفية المسؤولة.

اللاعب الاسباني جوان ليبرون يوقع كرة تذكارية في جناح بنك برقان

أغنية جماهيرية تلامس القلوب

وفي إطار رعايته للبطولة، أطلق بنك برقان أغنية خاصة كإهداء للاعبين والجماهير والزوار بعنوان “جمهورنا ذهب” شارك في أدائها الفنانون خالد الملا وبيبي عبدالمحسن وعبدالسلام محمد. فمنذ لحظة إطلاقها، تصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتناقلها الجمهور بمقاطع من المباريات وصور المشجعين وأجواء البطولة. وأصبحت تبثّ في الملاعب قبل كل مباراة لتزيد من الحماس في المدرجات.

وتحمل الأغنية رسالة مؤثرة تعبّر عن الامتنان للجماهير التي تملأ المدرجات بحماسها وتشجع فرقها بروح رياضية عالية. كلماتها البسيطة والعفوية جسّدت صورة المشجع الكويتي المخلص، الذي يحضر ليس فقط لمتابعة المباراة، بل ليكون جزءاً من الحدث الوطني الذي يرفع اسم الكويت عالياً في المحافل الدولية.

فريق إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان مع خالد الملا وبيبي عبدالمحسن وعبدالسلام محمد

الحفل الختامي

وتخللت فعاليات الحفل الختامي، عرض فلكلوري يعكس التراث والثقافة الكويتية من خلال هذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى عرض ليزر ومسابقات ترفيهية، إذ أضاف العرضان طابعاً احتفالياً فريداً، بحضور كبار الشخصيات في الكويت بالاضافة إلى شخصيات إعلامية ورياضية مرموقة، وحضور جماهيري استثنائي ملأ المدرجات للاستمتاع بالأجواء التنافسية والفعاليات الختامية، تأكيداً على روح التفاعل التي ميزت البطولة منذ انطلاقتها.

بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات المصرفية التي يوفرها البنك للعملاء بما يتناسب مع أسلوب حياتهم، يشارك بنك برقان أيضاً في رعاية ودعم العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية ملتزماً بشعاره “أنت دافعنا”، ومستمراً في مهمته لتمكين أبناء الكويت ودعم مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035.