الأرصاد الجوية: فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق بدءا من مساء اليوم

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تشكل الضباب مساء اليوم الثلاثاء على بعض مناطق البلاد خاصة الساحلية والجزر.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي مصحوب بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الجمعة المقبل.

وأوضح العلي أنه نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة اعتبارا من الغد ستزداد فرص تشكل الضباب الكثيف لتنخفض الرؤية الافقية إلى ما دون 1000 متر على بعض المناطق.

وأضاف أن فرص تشكل الضباب تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع متوقعا تكاثر السحب تدريجيا خلال الأيام المقبلة مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة مساء السبت المقبل.