الداخلية: ضبط شخص من جنسية عربية من أرباب السوابق تخصص في سرقة مركبات النقل “هاف لوري”

الموقوف

في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة حولي من ضبط شخص يقوم بسرقة مركبات النقل (هاف لوري) من الساحات الترابية في عدد من المناطق.

وجاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات عن سرقة مركبات متوقفة في ساحات ترابية، حيث باشرت فرق البحث والتحري عمليات الرصد والمتابعة الميدانية، والتي أسفرت عن تحديد وضبط الجاني الرئيسي (من جنسية عربية).

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة عدد من المركبات، وتفكيكها وبيع الألمنيوم وقطع الغيار، مستخدماً مفاتيح مصطنعة أو كسر الأبواب وفقاً لطبيعة كل مركبة، كما أرشد عن موقع بري كان يستخدمه لإخفاء المركبات بعد سرقتها.

وقد تم العثور على عدد من المركبات المسروقة بعضها مبلغ عنها والأخرى لم يُسجّل بشأنها بلاغ حتى لحظة الضبط، وتبين تورط المتهم في 13 قضية مرتبطة بسرقة المركبات وسرقة محتوياتها.

وتؤكد وزارة الداخلية أن المتهم من أرباب السوابق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته للجهات المختصة، مؤكدةً استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يعتدي على الممتلكات أو يعبث بأمن المجتمع، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.