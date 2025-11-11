وزير الإسكان يتفقد مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله للاطلاع على آخر مستجدات العقود وأعمال التنفيذ

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري يتفقد مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني

تفقد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني للاطلاع على آخر مستجدات العقود وأعمال التنفيذ في المشروع.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزير المشاري عقد اجتماعا مع مسؤولي قطاع التنفيذ في المؤسسة استمع خلاله إلى شرح مفصل حول سير العمل في العقود الإنشائية كما شاهد عرضا مرئيا يوضح نسب الإنجاز وموقف الأعمال في مختلف مراحلها.

وأضافت أن الوزير المشاري اطلع أيضا على شرح تفصيلي حول عقود مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله حيث أوضح مهندسو المشروع أن عدد العقود العاملة في مجال البنية التحتية يبلغ أربعة عقود من أبرزها عقد الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها الذي تبلغ قيمته نحو 345 مليون دينار (نحو مليار دولار أمريكي) ويتضمن تنفيذ جميع الطرق الرئيسية في المدينة بما في ذلك امتداد طريق 5ر6 السريع بطول 8 كيلومترات داخل المدينة.

وأوضحت أن نسبة الإنجاز الفعلية بلغت 16ر49 في المئة متقدمة على النسبة التعاقدية بنحو 76ر21 بالمئة مشيرة إلى الانتهاء من معظم أعمال الخدمات العميقة مثل شبكات الصرف الصحي ومجارير وصرف مياه الأمطار إضافة إلى إنجاز 11 جسر مركبات من أصل 29 والبدء في أعمال الأسفلت وتنفيذ 130 مبنى لمحطات الكهرباء الفرعية مع تقدم ملحوظ في تنفيذ الخزانات الرئيسية.

وذكرت أن المشروع يضم ثلاثة عقود لإنجاز البنية التحتية للضواحي السكنية التي تشمل 23551 قسيمة سكنية مؤكدة أن الأعمال في هذه العقود تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد.

ولفتت المؤسسة إلى قيام الوزير المشاري بجولة ميدانية في المشروع شملت عددا من المواقع الحيوية من بينها خزان مياه الأمطار الرئيسي في المدينة حيث وجه شكره وتقديره للمهندسين العاملين على جهودهم المخلصة مؤكدا ضرورة المحافظة على وتيرة الإنجاز المتقدمة مع الالتزام بالمواصفات التعاقدية والجودة في التنفيذ.

وبينت أن المشاري شدد على توحيد الإجراءات والاشتراطات الفنية في البنود المتشابهة بين العقود والمكاتب الاستشارية لتفادي أي تأخير أو ازدواجية في العمل مؤكدا استعداد الوزارة والمؤسسة لتذليل أي صعوبات تواجه فرق التنفيذ في الميدان.