إمبراطور اليابان يقلد سمو الشيخ ناصر المحمد “الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة”

سمو الشيخ ناصر المحمد متقلدًا "الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة"

قلد جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسام “الوشاح الأكبر لوسام الشمس المشرقة” وذلك في احتفال رسمي أقيم بقاعة ماتسو – ذو – ما (قاعة الدولة) بالقصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم الثلاثاء.

ويعد “الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة” أرفع وسام ياباني يمنح لغير اليابانيين من أكثر من قرن ونصف القرن ويمنح الوسام من قبل الإمبراطور وبقرار من حكومة اليابان تكريما للإنجازات البارزة في عدة مجالات على رأسها تعزيز العلاقات الدولية.

وجرت خلال مراسم التقليد محادثات ودية نقل فيها سمو الشيخ ناصر المحمد تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو وتأكيده على الاعتزاز بأواصر الصداقة الوثيقة التي تربط بين أبناء الشعبين وحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعم وتطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

كما حمل جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو سمو الشيخ ناصر المحمد رسالة إلى الكويت وأميرها وشعبها نقل فيها تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة له بموفور الصحة والعافية مؤكدا فيها حرص جلالته على تعزيز العلاقات الكويتية – اليابانية ودفعها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.