القضاء اللبناني يطلق سراح هانيبال القذافي بعد نحو عشر سنوات من توقيفه

هانيبال القذافي
الشرق الاوسط مميز
أفرج القضاء اللبناني ليل الإثنين عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه، وفق ما أفاد محاميه الفرنسي لوران بايون وكالة فرانس برس.

وقال بايون إن القذافي “بات حرا”، فور مغادرته مركز توقيفه في بيروت، وذلك بعد ساعات من تسديد فريق الدفاع كفالة مالية بقيمة نحو 900 ألف دولار.

وكان القذافي (49 عاما)، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في كانون الأول/ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة لليبيا في 31 آب/أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم. وبقي لنحو عشر سنوات من دون محاكمة.

