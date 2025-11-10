“زين” تُوقّع مُذكّرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة

نواف الغربللي ونوف بهبهاني بعد توقيع مُذكّرة التفاهم

أعلنت زين الكويت عن توقيع مُذكّرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة بهدف توحيد الجهود المؤسسية في مجالات التوعية البيئية والمشاركة المجتمعية وتبادل البيانات والخبرات الفنية، ودعم المبادرات الوطنية ذات الصلة بمبادرات الاستدامة.

تم توقيع المُذكّرة في مقر الهيئة بحضور الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، والمدير العام بالتكليف للهيئة العامة للبيئة نوف بهبهاني، والمسؤولين التنفيذيين وفرق العمل من الجهتين.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين زين والهيئة في عددٍ من المحاور الرئيسية، مثل تعزيز التوعية البيئية والمشاركة المجتمعية عبر المحتوى الرقمي والبرامج الميدانية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات الفنية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب تطوير ودعم المبادرات الوطنية للتحوّل نحو الاستدامة ومكافحة التلوّث.

في تعليقه، قال نواف الغربللي: “تُجسّد هذه الشراكة رؤية زين أن التكنولوجيا تُشكّل جسراً يصل الابتكار بالأثر المستدام، فمن خلال العمل مع الهيئة العامة للبيئة سنحوّل الوعي إلى ممارسات تشغيلية قابلة للقياس، تُسهم في خفض الأثر البيئي وتعظيم كفاءة الموارد، وتضع الإنسان والبيئة في قلب الأولويات المؤسسية.”

وأضاف: “سيُركّز تعاوننا على تبادل البيانات والخبرات الفنية وبناء قدرات الفرق، مع اعتماد مؤشّرات واضحة للأداء وتقارير متابعة مشتركة لضمان أن كل مبادرة تُنتج أثراً ملموساً وقابلاً للتوسّع، كما نطمح إلى نموذج تعاون مؤسسي يُرسّخ اتخاذ القرار المستند إلى الأدلة ويعزّز الشفافية في قياس النتائج.”

الغربللي وبهبهاني يتوسطان مسؤولي زين و”البيئة”

واختتم الغربللي بقوله: “على المستوى المجتمعي، سنُعزّز تفعيل برامج التوعية في المدارس والجامعات، ونوسّع مبادرات جمع النفايات الإلكترونية وإعادة التدوير، ونستفيد من قدراتنا التقنية ومنصّاتنا الرقمية لنشر السلوكيات الإيجابية التي تبني اقتصاداً دائرياً ومجتمعاً أكثر وعياً بقضايا الاستدامة.”

في تعليقها، قالت نوف بهبهاني: “يجمعنا اليوم هذا التعاون مع زين، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات والتقنيات الرقمية، وأحد أبرز الشُركاء في مسيرة التنمية المستدامة، حيث مثّلت زين نموذجاً مُشرّفاً للشركات الوطنية التي جعلت من المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية ركيزة أساسية في أعمالها، وبادرت على مدى السنوات الماضية إلى تبنّي مشاريع نوعية ومبادرات شبابية وتطوعية لتعزز ثقافة الوعي البيئي في المجتمع الكويتي.”

وتابعت: “يأتي توقيع هذه المُذكّرة اليوم تتويجاً للمسار والرؤية الواحدة، نحو بيئة مستدامة واقتصادٍ أكثر وعياً بمسؤولياته تجاه الإنسان والطبيعة، فنحن في الهيئة نؤمن بأن حماية البيئة مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبمثل هذه الشراكات التي تجمع بين الخبرة التقنية والإرادة المؤسسية لخدمة الوطن، ونتطلّع أن يكون هذا التعاون نقطة انطلاقٍ لمشاريع مستقبلية رائدة تُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر استدامةً لأجيال الكويت القادمة.”

ويأتي هذا التعاون امتداداً لنهج زين في دمج الاستدامة ضمن عملياتها وبرامجها، إذ انضمّت الشركة عضواً بلاتينياً في مجلس الكويت للمباني الخضراء بما يعزّز كفاءة الطاقة والمياه وإدارة النفايات في مرافقها، كما شاركت في مبادرات مجتمعية لخفض النفايات الإلكترونية في المدارس وترسيخ ثقافة الاقتصاد الدائري، إلى جانب شراكات شبابية تركّز على الابتكار الاجتماعي والأثر القابل للقياس.

وتؤكّد زين أن هذه الخطوة تُعزّز الشراكات الوطنية العابرة للقطاعات، وتدعم جهود الدولة في حماية البيئة وإشراك المجتمع، مع الالتزام بتحويل المبادئ إلى برامج قابلة للتنفيذ توازن بين الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، كما ستستفيد الشركة من منصّات بناء القدرات والشبكات المهنية المُتخصّصة لتطوير المعايير والمُمارسات المرتبطة بالاستدامة.