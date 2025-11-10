بنك بوبيان يُطلق المرحلة الثانية من Corporate Credit Academy

مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحمّاد ومدير عام الخدمات المصرفية للشركات علي الأنصاري

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق المرحلة الثانية من الأكاديمية الائتمانية لقطاع الشركات (Corporate Credit Academy)، والتي تُعد من أبرز برامج التطوير المهني المتخصصة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل موظفي إدارة الائتمان وتمويل الشركات وتطوير مهاراتهم بصورة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار إستراتيجية Boubyan Business School الرامية إلى ترسيخ ثقافة التعلم المؤسسي المستدام، من خلال تجربة تدريبية داخلية متكاملة يقودها قياديو وموظفو البنك، في خطوة تعكس التطور النوعي في مسيرة بوبيان نحو تشكيل بيئة تدريبية داخلية قادرة على تطوير كوادرها ذاتياً.

نهج إستراتيجي في العمل المؤسسي

قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، إن الأكاديمية الائتمانية لقطاع الشركات تمثل نموذجاً متقدماً في بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال اعتمادها على منهج تدريبي داخلي بالكامل يقدمه قياديو وموظفو البنك المؤهلون لتقديم محتوى متخصص يتماشى مع ثقافة بوبيان ونهجه في العمل المؤسسي والمصرفي.

وأضاف “إن المرحلة الثانية من الأكاديمية تأتي امتداداً لرؤية بوبيان في الاستثمار في كفاءاته البشرية أولاً كونها الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والتميّز المؤسسي. وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تمكين كوادرنا لتصبح قادرة على نقل تجاربها وخبراتها لزملائها، وهو ما يعزز بيئة التعلم المستمر وتبادل الخبرات داخل البنك.”

وأشار الحماد إلى أن هذه المبادرة تعكس تحولاً إستراتيجياً في فلسفة التدريب، حيث انتقل البنك من الاعتماد على البرامج والمؤسسات الخارجية إلى تبني نموذج داخلي قادر على تصميم وتنفيذ برامج التدريب والتطوير بجودة تماثل المعايير العالمية، وبما يواكب المتغيرات التي يشهدها القطاع عالمياً.

وأوضح أن الأكاديمية تهدف إلى تعزيز المعرفة المهنية والجاهزية الوظيفية لموظفي مجموعة الخدمات المصرفية للشركات من خلال برامج تغطي الجوانب الفنية والقيادية في آنٍ واحد، إلى جانب تطوير مهارات التواصل والعرض والتحليل بما يواكب طموحات البنك في بناء كوادر قادرة على اتخاذ قرارات مالية دقيقة في بيئة مصرفية سريعة التغير.

واختتم الحماد تصريحه بالتأكيد على أن الأكاديمية جزء من رؤية متكاملة يتبناها البنك لإعادة تعريف مفهوم الكفاءة المصرفية في الكويت، موضحاً أن الاستثمار في تطوير الكفاءات سيبقى أولوية إستراتيجية دائمة لبنك بوبيان لما له من أثر مباشر في تعزيز تجربة العملاء ورفع تنافسية البنك محلياً وإقليمياً.

تبادل الخبرات

من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات، علي الأنصاري، إن المرحلة الثانية من الأكاديمية الائتمانية تهدف إلى تطوير الأداء الفني لفرق العمل داخل الإدارة، حيث تم تصميمها لتكون تجربة تطبيقية واقعية تُحاكي بيئة العمل الفعلية في قطاع تمويل الشركات، مضيفاً أن الأكاديمية تسعى إلى تحويل الخبرة العملية إلى تجربة تعليمية متبادلة، حيث تقوم مجموعة من قياديي إدارة الشركات وإدارة المخاطر والخزانة بتدريب زملائهم من مختلف المستويات الوظيفية على مجموعة من الموضوعات المتخصصة تشمل الصكوك ومنتجات الخزانة والتمويل التجاري وتمويل المشاريع ومخاطر الائتمان وإدارة النقد، بالإضافة إلى جلسات لتعزيز مهارات التحليل والعرض واتخاذ القرار.

وأوضح أن المرحلة الثانية تنقسم إلى أربع مراحل رئيسية تبدأ بإعداد المدربين الداخليين واعتمادهم دولياً كمدربين معتمدين، ثم تنفيذ مرحلة التدريب عبر جلسات متخصصة للموظفين المستهدفين، يليها التقييم الشامل للأثر التدريبي، وصولاً إلى جلسات التوجيه الشخصي المباشر (Coaching)، مشيراً إلى أن هذه المنهجية المتكاملة تُسهم في رفع كفاءة فرق العمل وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات اليومية من خلال دمج الجانب الفني والقيادي في تجربة تدريبية شاملة.

واختتم الأنصاري مؤكداً أن هذا النموذج الداخلي في التدريب يمثل ميزة تنافسية حقيقية لبنك بوبيان، حيث يعزز تبادل الخبرات ونشر المعرفة المؤسسية وإبراز كفاءة الكوادر الداخلية، بما يرسخ مكانة بنك بوبيان كمؤسسة رائدة في توطين الخبرة المصرفية وبناء الكفاءات المتخصصة.