وزير الداخلية: دولة الكويت تشهد تطويرا تشريعيا مستمرا لتحسين المنظومة الخدمية والأمنية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد إن دولة الكويت تشهد تطويرا تشريعيا مستمرا وإن هناك تشريعات جديدة ترى النور تباعا بما يسهم في تحسين المنظومة الخدمية والأمنية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشيخ فهد اليوسف على هامش حضوره (ملتقى المبادرين) الذي نظمته لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء برعاية وحضور محافظ الأحمدي رئيس (اللجنة) الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح وبحضور عدد من الوزراء.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن “التطوير سيكون ملموسا في جميع قطاعات وزارة الداخلية وسيشهد المواطن والمقيم والزائر نتائجه بشكل مستمر” مؤكدا أن “القادم أفضل”.

وبسؤاله عن منصتي (كويت فيزا) الخاصة بإصدار تأشيرات الدخول إلى دولة الكويت و(فيزيت كويت) المخصصة لإصدار تراخيص إقامة الفعاليات بجميع أنواعها قال الشيخ فهد اليوسف إن المنصتين تتكاملان وإن تأشيرة دخول دولة الكويت “من الأسرع إصدارا في العالم إذ يمكن الحصول عليها خلال خمس دقائق”.

وبشأن قانون المرور الجديد قال الشيخ فهد اليوسف إنه “تم إقرار نظام للعقوبات البديلة سيتم تنفيذه خلال الفترة القريبة المقبلة” موضحا أنه تم “الاستفادة من تجارب بعض دول مجلس التعاون لصياغة نموذج يتوافق مع القوانين في البلاد”.

وحول التعاون الأمني الخليجي قال الشيخ فهد اليوسف إن دولة الكويت ستسضيف يوم الأربعاء المقبل الاجتماع الـ42 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مضيفا أن وزراء الداخلية الخليجيين يعملون ضمن منظومة متكاملة لتبادل المعلومات وأن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحفاظ على أمن دول (مجلس التعاون) واستقرارها منوها بالتعاون المشترك بمجابهة آفة المخدرات.

وذكر أن بعض شحنات المخدرات القادمة مصدرها دول بعيدة إلا أن التعاون الخليجي أسهم في الحد من وصولها إلى دول (المجلس) مثمنا عاليا الدعم الكبير الذي تحظى به الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأفاد بأن دولة الكويت تمتلك اليوم منظومة رادارية متطورة تغطي الحدود البحرية والبرية الأمر الذي أسهم في منع دخول كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد.