وزير الإعلام والثقافة يترأس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب يترأس وفد الكويت في الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفد دولة الكويت في الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة ال26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في كلمته أمام حفل الافتتاح الرسمي إن الدورة الحالية تعد الأولى من نوعها التي تقام في منطقة الخليج العربي لافتا إلى أن المملكة “أعدت برنامجا طموحا يعكس الاهتمامات المشتركة بين دول العالم ويدعم الاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن فعاليات الدورة الحالية تشمل جلسات الجمعية العامة واحتفالات خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس المنظمة معربا عن ترحيب القيادة السياسية العليا في المملكة بضيوفها في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يجسد مكانة المملكة وريادتها في القطاع السياحي العالمي.

وأشار إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 150 دولة “ما يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها السياحة والدور الذي يمكن أن تؤديه في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية والعالمية”.

وأوضح أن القطاع السياحي أثبت خلال السنوات الماضية دوره المؤثر في مسيرة التحول الوطني وتحقيق رؤية بلاده لعام 2030 وإبراز الهوية السعودية.

وأكد الخطيب أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي إذ تساهم بـ11 تريليون دولار وتوفر أكثر من 357 مليون وظيفة حول العالم مبينا أن القطاع سيحتاج إلى 91 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2035 في وقت يتوقع فيه عجز بنحو 43 مليون وظيفة خلال العقد المقبل.

وقال “في السعودية أدركنا مبكرا أهمية الاستثمار في الإنسان ولذلك أصبحت المملكة الأولى عالميا في تدريب الكوادر السياحية ولها دور محوري في بناء القدرات البشرية في القطاع”.

وأكد أن الابتكار والتنمية يمثلان قوة اقتصادية عالمية وأن المملكة تعمل ضمن رؤيتها الطموحة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار لخدمة القطاع السياحي مع التركيز على تمكين المرأة كشريك رئيس في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتضمن برنامج الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أربع جلسات عامة واجتماعات لسبع لجان متخصصة كما ستعقد أيضا الدورتان الـ124 والـ125 للمجلس التنفيذي الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة.

ويركز جدول الأعمال على مناقشة مساهمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تسريع النمو المستدام والشامل وتعميق التعاون الدولي في مجال السياحة.

يذكر أن المملكة تستضيف أول مكتب إقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط بمدينة الرياض فيما ترأست المجلس التنفيذي للمنظمة لدورتين متتاليتين خلال عامي 2023 و2024.