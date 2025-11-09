وزير الإعلام والثقافة الكويتي يبحث مع وزير السياحة السوري تعزيز التعاون الثنائي

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني

بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير السياحة السوري مازن الصالحاني تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي.

جاء ذلك في جلسة مباحثات جمعت الوزيرين على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشتركين في المجالين السياحي والثقافي مستعرضين أهم الخطط المستقبلية للارتقاء بهذين المجالين في البلدين.

وأشادا بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات وعلى المستويات كافة متطلعين إلى عقد المزيد من اللقاءات في المستقبل لدفع عجلة التعاون إلى آفاق أرحب.