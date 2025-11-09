"زين" توسّع خدماتها الرقمية بشراكة استراتيجية بين منصتها Dizlee ومنصة Aduna العالمية

أعلنت مجموعة زين أن منصتها لواجهة برمجة التطبيقات Dizlee دخلت في شراكة استراتيجية مع منصة Adunaالعالمية لتسريع ونشر الخدمات الرقمية الجديدة في عدد من أسواقها الرئيسية في المنطقة، في خطوة وصفتها بأنها ستفتح آفاقا جديدة لمبادرات تعزيز تجربة العملاء على الهواتف والحواسيب الذكية.

وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذه الشراكة الرقمية ستساعد منصة Dizlee على التوسع في نطاق تسويق خدماتها الرقمية في عدد من أسواق الشرق الأوسط، مما يتيح الاستفادة الكاملة من أصول الشبكة، ويساعد المؤسسات على حماية عملائها، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة.

وأكدت أن هذه الشراكة الدولية ستسمح بانضمام منصتها الرقمية Dizlee إلى المنظومة العالمية Aduna، وهو ما سيسهم في إثراء منصاتها لواجهات برمجة التطبيقات مثل كشف تبديل شريحة SIM، التحقق من الرقم، والهوية ومنع الاحتيال، الفوترة عبر مزود الخدمة، وذلك بهدف تمكين الشركات من الوصول إلى حلول موثوقة بمستوى جودة الاتصالات.

وتُعتبر منصة Aduna العالمية مركزا عالميا لواجهات الشبكة الموحدة، وهي مشروع مشترك بين نخبة من مشغلي الاتصالات حول العالم وشركة إريكسون، وتهدف إلى تمكين المطورين من تسريع الابتكار والاستفادة القصوى من إمكانات الشبكات عبر واجهات البرمجيات الموحدة، ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل Dizlee كبوابة تربط شركات زين التشغيلية وشركة عمانتل بمنصة Aduna، مما يسرّع إطلاق الخدمات الجديدة في عدد كبير من الأسواق.

وستتيح هذه الشراكة فرص أوسع لتحقيق الإيرادات عبر التعاون بين عمليات زين في المنطقة ومنصة Aduna، حيث ستوسع منصة واجهة برمجة التطبيقات وصول شبكة زين إلى المؤسسات المالية والمصرفية، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين، والجهات الحكومية التي تحتاج إلى بيانات موثوقة بمستوى جودة الاتصالات لتعزيز خدماتها.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود “إن نجاح Dizlee الإقليمي في قيادة خدمات منصة واجهة برمجة التطبيقات هو ثمرة التعاون مع شركاء يملكون رؤية واضحة في تطوير وتوسيع الخدمات الرقمية، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سنعزز قدراتنا بتوحيد واجهات الشبكة من جميع شركات زين التشغيلية ضمن منصة موحدة تعتمد بروتوكول CAMARA، مما يضمن التوافقية العالمية والتوحيد القياسي”.

وأوضح حمود قائلا ” تستفيد منصة Aduna من تجميع هذه الواجهات من عدة مشغلين عالميين لتوفير أساس موحد يعزز التعاون، ويسرّع التبني، ويحسّن تجربة المستخدم، ويدفع نمو قطاع الخدمات الرقمية.”

وأضاف قائلا “هذه الشراكة تمثل أهمية استراتيجية لعمليات زين في المنطقة ولشركة عمانتل، حيث تفتح مصادر جديدة للإيرادات من قطاع المشاريع والأعمال مثل شركات التكنولوجيا المالية، التأمين، التجارة الإلكترونية، والجهات الحكومية، وتُرسّخ مكانتنا كقادة إقليميين في اقتصاد واجهات الشبكة المتنامي بسرعة.”

ومن ناحيته قال أنتوني بارتولو الرئيس التنفيذي لمنصة Adunaالعالمية” شراكتنا مع Dizlee تمثل محطة مهمة في توسيع أعمال Aduna في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال ربط انتشار زين الواسع ونطاق عمانتل بمنصة Aduna ، حيث سيكون بإمكاننا إطلاق القدرات الكاملة لواجهات الشبكة الموحدة، وسويا، سنسرّع الابتكار، ونحمي المستخدمين النهائيين، ونمكّن المؤسسات من تقديم خدمات رقمية من الجيل التالي في المنطقة وخارجها.”

الجدير بالذكر أن منصة واجهة برمجة التطبيقات Dizlee حققت رحلة نجاح مؤخرا في مسيرتها في أسواق الشرق الأوسط، حيث قامت بتوحيد وتسويق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة زين ومعظم خدماتها الرقمية، مما أنشأ منظومة موحدة ومبسّطة لجميع العمليات في أسواق زين وعمانتل، وقدّمت حلولا مبتكرة في مجالات الترفيه والألعاب، الفوترة المباشرة، الرسائل، التوثيق الرقمي، ومنصات الاتصالات كخدمة (CPaaS) وغيرها.

وساعد هذا التوجه الاستراتيجي لمنصةDizlee تأسيس نموج عمل مرن قادر على الوصول إلى الأسواق بسرعة، وتعزيز أهداف زين الاستراتيجية في الخدمات الرقمية، فخلال هذه الفترة حققت منصة واجهة برمجة التطبيقات نموا ملحوظا، ولعبت دورا رياديا في تطوير مبادرات المجموعة على المستوى الإقليمي.