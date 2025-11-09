مشوارك يبدأ مع “حساب الراتب” من بنك برقان بخدمات متطورة تمنحك راحة وأماناً

نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان محمد الياسين

في إطار حرصه الدائم على الارتقاء بتجربة عملائه المصرفية ومنحهم قيمة مضافة في معاملاتهم المصرفية، يقدّم بنك برقان للموظفين الكويتيين “حساب الراتب” الأمثل، والمصمّم لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية بطريقة سلسة وعملية. ويتيح الحساب للعملاء إدارة رواتبهم بكل سهولة، والاستفادة من مزايا قيمة تشمل مكافأة نقدية تصل إلى 2000 دينار كويتي، حيث تطبّق الشروط والأحكام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بنك برقان الرامية لتعزيز تجربة العملاء، وحرصه الدائم على تطوير الخدمات التي ترتقي بتعاملاتهم المصرفية اليومية، إلى جانب التزامه بتقديم مزايا مبتكرة لحساباتهم.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ محمد جمعة الياسين، نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “نعتبر عملاءنا هم أهم أولوياتنا، ولذلك فإن استراتيجيتنا ترتكز دائماً على تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم. حساب الراتب مصمّم خصيصاً للموظفين الكويتيين ليقدّم تجربة مصرفية مميزة تجمع بين الراحة والسهولة، مع مزايا قيمة تشمل أعلى هدية نقدية في السوق تصل إلى 2000 د.ك، إلى جانب أعلى مستويات الأمان والثقة في جميع المعاملات المصرفية. عندما يختار العميل تحويل راتبه إلى بنك برقان، فهو يختار شريكاً موثوقاً به يسانده في كل خطوة في رحلته المالية. هدفنا من خلال هذا الحساب هو تعزيز رضا العملاء وإثراء تجربتهم المصرفية بما يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري”.

وحرصاً على تقديم تجربة مصرفية مميّزة، يوفر بنك برقان العديد من الخدمات للعملاء من خلال فروعه الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات لتسهيل جميع العمليات المصرفية، بما في ذلك إدارة حساب الراتب وتقديم أفضل العروض والخدمات بما يضمن راحة العملاء وسرعة إنجاز معاملاتهم بأعلى مستوى من الجودة.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن التزام بنك برقان بنشر الثقافة المصرفية وحماية العملاء من عمليات الاحتيال، يدعم البنك حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت “لنكن على دراية” التوعوية المصرفية من خلال فروعه وأجهزة السحب الآلي، ضمن حملاته الإعلانية ومنصاته في التواصل الاجتماعي لتوفير توعية مستمرة حول حقوق العملاء وواجباتهم المصرفية، مما يساهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وتتوفر باقة حساب الراتب والمكافأة النقدية لمرة واحدة لجميع العملاء الكويتيين الجدد العاملين في القطاع الحكومي والشركات الخاصة المدرجة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة. كما يمكن لعملاء الراتب الاختيار من بين مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي التي توفر مزايا مرنة وخدمات حصرية صُممت لتلبية احتياجاتهم المختلفة ومواكبة أسلوب حياتهم.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية فتح حساب الراتب عبر زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان ‏(www.burgan.com)، أو من خلال تطبيق البنك، أو بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1804080.