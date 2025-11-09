الطيران المدني:الوضع التشغيلي للمطار مستقر بعد تحسن الطقس والرحلات وفق الجداول المعتادة

مطار الكويت

قال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي اليوم الأحد إن الوضع التشغيلي في مطار الكويت الدولي مستقر حاليا والرحلات تسير وفق الجداول المعتادة بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية.

وأوضح الراجحي في تصريح صحفي أن مطار الكويت الدولي استأنف رحلات الهبوط والإقلاع بعد استقرار وتحسن حالة الطقس بشكل عام في البلاد.

وأضاف أن المطار شهد منذ الساعة الثانية فجر اليوم حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر مما أثر على سلامة الرحلات في حركتي الإقلاع والهبوط من المطار وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات بالدول المجاورة.

وذكر أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات الطيران لضمان أعلى معايير السلامة الجوية مؤكدا أن سلامة المسافرين والطائرات تأتي في مقدمة أولويات الإدارة العامة للطيران المدني.

وأكد أن (الطيران المدني) تتابع باستمرار حالة الطقس مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة التشغيل مشيدا بجهود فرق العمل في المطار والتعاون الكبير من شركات الطيران والمسافرين خلال فترة التحويل المؤقت للرحلات.