الكويت تختتم بطولة كأس العالم للبادل وسط أجواء احتفالية عالمية

بدر الخرافي

تختتم دولة الكويت، مساء اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للبادل (الزوجي) التي أُقيمت خلال الفترة من 3 إلى 9 نوفمبر الجاري على ملاعب الأرينا وأكاديمية رافا نادال، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير وأجواء احتفالية مبهرة أكدت مكانة الكويت المتقدمة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

من جهته ،أعرب رئيس مجموعة “بي إن كي القابضة” السيد بدر ناصر الخرافي عن عميق شكره وامتنانه إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على دعمهما المستمر وتوجيهاتهما السامية بتعزيز مكانة الكويت في الساحة الرياضية الدولية، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق في البطولة لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الكريمة والتشجيع الدائم من القيادة الحكيمة للقطاعين الرياضي والشبابي.

وقال الخرافي: «ما تحقق اليوم يعكس صورة الكويت الحضارية وقدرتها على استضافة أضخم الأحداث الدولية، ويفتح الباب أمام المزيد من البطولات المستقبلية التي تواكب رؤية الدولة في الانفتاح على العالم ودعم مكانتها كمركز رياضي إقليمي ودولي».

وتوجّه الخرافي بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ومدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، مثمنًا جهودهم الكبيرة وتعاونهم المثمر لإنجاح البطولة لتخرج بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الكويت وريادتها في تنظيم الأحداث العالمية.

كما عبّر الخرافي عن تقديره لرئيس مجلس إدارة تمدين السيد محمد جاسم المرزوق على دعمه الكامل وحرصه على تسخير إمكانات فندق جراند حياة وملاعب الأرينا وأكاديمية رافا نادال لإنجاح فعاليات البطولة، مشيدًا في الوقت ذاته بثقة الاتحاد الدولي للبادل في الكويت ومنحها شرف استضافة هذا الحدث العالمي.

وأضاف الخرافي: «كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهور الكويتي والجاليات المقيمة التي توافدت بكثافة على المدرجات طوال أيام البطولة، وكانوا العلامة الفارقة في نجاح الحدث. تفاعلهم وحماسهم أضفيا أجواءً استثنائية وجسّدا الروح الرياضية التي تتميّز بها الكويت».

واختتم الخرافي تصريحه بالقول: «ما شهدناه خلال البطولة من تنظيم واحترافية وحضور جماهيري يعكس ثقة العالم بقدرات الشباب الكويتي، الذين برهنوا على كفاءتهم العالية في إدارة حدث رياضي بهذا الحجم. هذه البطولة تمثّل نقطة انطلاق جديدة نحو استضافة المزيد من البطولات العالمية في المستقبل القريب».

مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عيد الله

من جانبه، أعرب مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عيد الله عن فخره بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون مؤسسي فريد بين مختلف أجهزة الدولة، ونتاج دعم القيادة السياسية وتكاتف الجهود الوطنية لترسيخ موقع الكويت كوجهة رياضية عالمية مفضّلة.

وقال عبدالله: «ما شهدناه خلال البطولة من تنظيم واحترافية وحضور جماهيري يعكس ثقة العالم بقدرات الشباب الكويتي، الذين أثبتوا كفاءتهم العالية في إدارة حدث عالمي بهذا المستوى».

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو عن إعجابه الكبير بالتنظيم الكويتي المتميز، واصفًا البطولة بأنها الأكثر إثارة واحترافية في روزنامة الاتحاد لعام 2025.

وقال كارارو: «الكويت قدّمت للعالم نموذجًا يُحتذى في التنظيم والإدارة، واستطاعت أن تجمع أفضل لاعبي البادل من مختلف القارات في أجواء رياضية فريدة».

وأضاف: «الروح الرياضية والضيافة الكويتية جعلت من هذا الحدث تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين».

وأشار إلى أن البطولة منحت اللاعبين المشاركين 2000 نقطة في التصنيف الدولي، مؤكدًا أن النسخة الكويتية ستبقى علامة فارقة في تاريخ اللعبة على المستوى العالمي.

هذا ،ويشهد اليوم الختامي مباراة نهائي زوجي السيدات عند الساعة الرابعة عصرًا، تليها مباراة نهائي زوجي الرجال عند الساعة السابعة مساءً على ملاعب “الأرينا”، وسط ترقّب جماهيري واسع بعد أسبوع من المنافسات التي جمعت 240 لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم، من بينهم سبعة لاعبين كويتيين (أربعة رجال وثلاث سيدات).

ومن المقرر أن تتخلل فعاليات الحفل الختامي عروض ليزر ومسابقات ترفيهية تضيف على الأجواء طابعًا احتفاليًا فريدًا، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

ودعت اللجنة المنظمة جمهور البادل في الكويت إلى حضور الفعاليات الختامية والاستمتاع بالأجواء التنافسية، تأكيدًا على روح التفاعل التي ميّزت البطولة منذ انطلاقتها.