الداخلية: ضبط 25 مخالفا ومطلوبا وتحرير 97 مخالفة مرورية في حملة أمنية بمحافظة الأحمدي

من الحملة

نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة في عدد من مناطق محافظة الأحمدي أسفرت عن ضبط 25 مخالفا ومطلوبا وتحرير 97 مخالفة مرورية وذلك ضمن إطار جهودها المستمرة لفرض هيبة القانون والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم السبت إن الحملة جاءت بهدف ضبط المخالفين لقانون الإقامة والعمل والتصدي للممارسات التي تشكل خطرا على السلامة العامة إلى جانب تعزيز الوجود الأمني.

وأشارت إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تحرير 97 مخالفة مرورية وضبط بائعين متجولين وعمالة سائبة وحالة واحدة بتهمة التسول.

وأضافت أنه تم ضبط شخصين مخالفين لانتهاء الإقامة و8 حالات إلقاء قبض (تغيب – انتهاء إقامة) وشخص مطلوب بأمر (إلقاء القبض – منع دخول البلاد) وشخصين بدون إثبات وشخص بحالة غير طبيعية وبحوزته مواد يشتبه بأنها مخدرة إلى جانب إزالة 3 مواقع مخالفة وغير مرخصة بالتعاون مع بلدية الكويت.

وأكدت (الداخلية) استمرار جهودها في تنفيذ حملات ميدانية هادفة إلى ضبط المخالفين وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي والحفاظ على النظام العام في مختلف مناطق البلاد.