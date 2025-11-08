الدوري الألماني: يونيون برلين يوقف سلسلة انتصارات بايرن القياسية

لاعبون من بايرن ميونيخ بعد مباراة ضد يونيون برلين

وصلت سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ حامل اللقب القياسية الى نهايتها بعد تعادله أمام مضيفه يونيون برلين 2-2 السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، في لقاء أنقذه مهاجمه الدولي الإنكليزي هاري كاين من خسارة وشيكة بهزه شباك فريثق العاصمة في الوقت بدل الضائع.

وسجّل الهولندي دانيلهو دويخي (27 و83) هدفي يونيون برلين، والكولومبي لويس دياس (38) وكاين (90+3) ثنائية بايرن.

وتوقفت السلسلة القياسية لبايرن، وهي الأطول في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، عند 16 مباراة، لكنه بدا مرهقا بعد ان خاض مباراة شاقة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا (2-1) في الجولة الرابعة والتي أكلمها بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني.

وعزز العملاق البافاري موقعه في الصدارة برصيد 28 نقطة، فيما رفع يونيون برلين رصيده الى 12 نقطة في المركز العاشر.

واستهل يونيون اللقاء بصورة أفضل ومنحه إلياس أنساه التقدم بكرة رأسية، لكن حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) تدخل وألغى الهدف بداعي التسلل (18)، لكن ما لبث أن خطف أصحاب الأرض التقدم بعد أن حوّل يانيك هابرر كرة منخفضة من ركلة ركنية إلى داخل المنطقة فقابلها دويخي بتسديدة “على الطاير” ارتكب الحارس المخضرم مانويل نوير خطأ فادحا في التصدي لها حيث مرّت من تحت ذراعه الى داخل الشباك (27).

وجاء ردّ الفريق البافاري سريعا، بعد أن سدد دياس كرة قوية في سقف الشباك من زاوية صعبة محرزا هدفه السادس في البوندسليغا هذا الموسم، والثالث له في خمسة أيام (38) بعد ثنائيته في مرمى سان جرمان.

وعانى بايرن لكسر صلابة دفاع يونيون برلين، فلم ينجح على خلاف العادة في فرض ايقاعه أو في صناعة الفرص. وزادت الأمور سوءا على بطل ألمانيا عندما استعاد فريق العاصمة التقدم مجددا عبر دويخي نفسه قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي إثر ركلة حرّة غير مباشرة فشل كاين في ابعادها كما يجب، فتهيأت بين قدمي الهولندي الذي أودعها المرمى من مسافة قريبة (83).

وعوّض كاين خطأه بتسجيله هدف التعادل قبل لحظات من نهاية اللقاء من كرة رأسية، مسجلا هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم (90+3).

من جهته، فرّط بوروسيا دورتموند بفرصة ذهبية للتقدم إلى المركز الثاني بتعادله مع مضيفه هامبورغ 1-1.

وكان دورتموند في طريقه الى تحقيق الفوز الثالث تواليا عندما تقدم بهدف الإنكليزي كارني تشوكويميكا (64)، لكن الضيوف خطفوا هدف تعادل قاتل سجله الغاني رانسفورد كونيغسدورفر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفشل فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في استغلال سقوط لايبزيغ أمام مضيفه هوفنهايم 1-3.

ورفع دورتموند رصيده الى 21 نقطة في المركز الثالث مقابل تسع نقاط لهامبورغ الثاني عشر، فيما حافظ لايبزيغ على المركز الثاني رغم الخسارة الثانية له هذا الموسم والاولى منذ سقوطه المذل امام بايرن ميونيخ 0-6 في المرحلة الاولى.

وفشل لايبزيغ بدوره في استغلال تعثر العملاق البافاري لتشديد الخناق عليه، بل إن الفارق اتسع بينهما الى ست نقاط.

وسجّل الكوسوفي ألبیان حيداري (20) وتيم ليمبرل (38) وغريشا بروميل (80) أهداف هوفنهايم، والعاجي يان ديوماندي (9) هدف لايبزيغ.

وتقدم هوفنهايم الى المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الرابع والذي أكرم وفغادة ضيفه هايدنهايم صاحب المركز الأخير بسداسية نظيفة.

وتناوب التشيكي باتريك شيك (2 و22) ويوناس هوفمان (16) والهولندي أرنست بوكو (27) والجزائري ابراهيم مازة (45+1 و53) على تسجيل أهداف بطل الدوري في موسم 2023-2024.