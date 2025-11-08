وزير الإعلام والثقافة يبحث مع وزير السياحة والآثار الأردني في الرياض تعزيز التعاون السياحي

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير السياحة والآثار الأردني عماد الحجازين

بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير السياحة والآثار الأردني عماد الحجازين اليوم السبت تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي.

جاء ذلك في جلسة مباحثات خاصة جمعت الوزير المطيري مع الوزير الأردني على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ال26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة في الرياض حاليا.

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالين السياحي والثقافي مستعرضين أهم الخطط المستقبلية للارتقاء بهذين المجالين في البلدين.

وأشاد الجانبان خلال الجلسة بعمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات وعلى المستويات كافة متطلعين إلى عقد المزيد من اللقاءات في المستقبل لدفع عجلة التعاون إلى آفاق أرحب.