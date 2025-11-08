وزير الصحة: أقسام الأشعة تمثل ركيزة أساسية في منظومة التشخيص والرعاية الصحية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال فعالية أقامتها الوزارة ممثلة بمجلس أقسام الأشعة احتفالا باليوم العالمي للأشعة

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به أقسام الأشعة في المنظومة الصحية مشيرا إلى أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في التشخيص الدقيق ووضع الخطط العلاجية المناسبة للمرضى.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العوضي اليوم السبت خلال فعالية أقامتها الوزارة ممثلة بمجلس أقسام الأشعة احتفالا باليوم العالمي للأشعة الذي يوافق 8 نوفمبر من كل عام.

وقال العوضي إن هذا اليوم يسلط الضوء على مرور 130 عاما على اكتشاف الأشعة ما أحدث تحولا جذريا في الطب الحديث ومفاهيم التشخيص والعلاج.

وأضاف أن مشاركة (الصحة) تأتي في إطار رسالتها ومنهجيتها الهادفة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع موضحا أن الجناح يضم عروضا تعريفية توضح للزوار الفرق بين أنواع الأشعة المختلفة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والسونار إلى جانب توضيح مدى سلامتها وتأثيرها على فئات المرضى المختلفة ومنها الحوامل.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة الصحية ورفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الإشعاعية في التشخيص والعلاج مبينا أن دولة الكويت تمتلك أحدث الأجهزة على مستوى المنطقة منها أجهزة الدمج بين الرنين المغناطيسي والمسح البوزيتروني التي لا تتوفر في كثير من دول العالم.

وذكر العوضي أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المنظومة باقتناء المزيد من الأجهزة الحديثة وتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة مؤكدا أن أقسام الأشعة تعد من أكثر الأقسام التزاما بتلك المعايير ضمن منظومة الرعاية الصحية في البلاد.

ويهدف المعرض الذي يضم مجموعة من الأجنحة والأركان التوعوية والعلمية التي تسلط الضوء على أبرز خدمات أقسام الأشعة إلى تعريف الزوار بالدور الحيوي الذي تقوم به وعرض أنواع الأشعة المختلفة بما يعكس جهود الوزارة في مواكبة التطورات التقنية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.