بنك برقان يشارك الجماهير الأجواء الحماسية لبطولة كأس العالم للبادل الزوجي 2025

فريق بنك برقان في جناحه بالبطولة

تزامناً مع نهائي بطولة كأس العالم للبادل الزوجي 2025 اليوم واستقطاب هذه البطولة للجماهير من مختلف أنحاء الكويت، كشف بنك برقان الراعي البلاتيني للبطولة عن مجموعة من المبادرات المتميّزة التي تعبّر عن اهتمام الجمهور الكويتي بالساحة الرياضية وتعزّز روح المجتمع والتفاعل الإيجابي بين الجمهور.

بنك برقان الراعي البلاتيني لبطولة العالم للبادل الزوجي 2025

وفي إطار رعايته للبطولة، أطلق بنك برقان أغنية خاصة “جمهورنا الذهب” تحتفي بالبطولة وتشكل تحية حماسية لجمهور الكويت وجميع اللاعبين والزوار من مختلف بلاد العالم. ويشارك في أداء الأغنية الفنانين خالد الملا وبيبي عبد المحسن وعبد السلام محمد. ومن خلال دمج تقنيات الإنتاج الحديثة، تنقل الأغنية بإيقاعها وكلماتها الرابط العميق الذي يجمع بين الرياضيين والجماهير في انعكاس صادق لروح البطولة نفسها.

جانب من المباريات

ولإضافة مزيد من المتعة والحماس إلى أجواء البطولة، أصبحت منطقة المشجعين (Fan Zone) التابعة لبنك برقان إحدى أبرز نقاط الجذب للجمهور. وتقدّم هذه المنطقة المتاحة طوال الأيام التسعة للبطولة، للعائلات والأصدقاء والمشجعين باقة من الأنشطة التفاعلية والألعاب والمسابقات والهدايا، مما يجعلها تجربة ترفيهية نابضة بالحياة. كما تجسد هذه الأنشطة والفعاليات، التزام بنك برقان بالتواصل وإشراك فئات المجتمع المختلفة وتعزيز الرفاه الاجتماعي، انسجاماً مع مسؤوليته الاجتماعية ومبادئه في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

مجموعة من الأنشطة والألعاب في منطقة المشجعين

ومن خلال الدمج بين الإبداع والمشاركة المجتمعية، يواصل بنك برقان ترسيخ علاقته مع الجمهور، محولاً رعايته البلاتينية إلى تجربة تعبّر عن الهوية الثقافية الكويتية وتعزّز روح الفخر والانتماء الجماعي.

تجدر الإشارة إلى أنه وبينما يتنافس أبرز لاعبي البادل في العالم على أرض الكويت، يعتز بنك برقان بمشاركته في هذا الإنجاز التاريخي، الذي لا يقتصر على تعزيز مكانة الرياضة الكويتية عالمياً، بل يُسلّط الضوء أيضاً على الجماهير التي تثري كل لحظة وتحولها إلى تجربة لا تنسى.